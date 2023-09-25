【網上熱話】港男被女友當ATM ? 網民 : 唔係人人有能力做到ATM!

男女拍拖少不免會有金錢上的糾紛，近日有位港男在討論區表示，被女友當作ATM，在網絡上引起廣泛討論。該網友表示，自己每日朝早都會幫對方買早餐，但對方從不會還錢。有時外出吃飯也事前說好AA制，但女友每次叫最貴那個個餐，最後找藉口跟張單AA，事主認為正常應該跟返個餐的價錢付費。他表示，女友住港島區，比較有錢，但自己不是有錢人，但又不好意思向她開口。大家對此事的看法如何？

有網友認為，沒有錢的人不應該談戀愛，連一兩餐的飯都這樣計較，建議重新回歸單身狗的生活。亦有網友提到，應該看對方是否做到了作為女朋友應有的責任，例如是否幫忙做家務，是否在節日送禮物給對方，禮物是否有心意和用心等等。

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責任編輯：陳玉蓮