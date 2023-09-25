【虛擬資產】證監會公佈虛擬資產「申請中」名單 強調：申請中並不等於已獲發牌

虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌串謀詐騙案引起廣大風波。為了加強信息發布和投資者教育，證監會決定推出多項信息發放的改善措施，包括會發布一份專門的可疑虛擬資產交易平台名單，以及一份牌照申請者名單，讓公眾辨別平台有否虛假陳述，而目前有4個平台正申請牌照。

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證監會表示，申請者名單上初步有4間機構，包括 HKBitEx、Hong Kong BGE、HKVAX，以及 Victory。證監會行政總裁梁鳳儀強調，申請者名單上的交易平台，不代表符合監管框架以及獲發牌照，投資者如要投資，仍應參考持牌平台名單。

除了公布多份虛擬資產交易平台名單以外，證監會及投委會即將推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識，並會繼續以不同方式加強投資者教育，包括大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，從而加深公眾對虛擬資產相關風險及潛在詐騙行為的認知。

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證監會表示將在法定權力範圍內對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報搜集，並對懷疑違法的虛擬資產交易平台進行跟進和採取法律行動，如案情需要則轉介警方處理。證監會鼓勵公眾人士就他們遇到的任何可疑活動透過網上投訴表格提出投訴。

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撰文：鄭日棱