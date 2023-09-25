  • 30°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】證監會公佈虛擬資產「申請中」名單 強調：申請中並不等於已獲發牌

理財智慧 15:43 2023/09/25

分享：

分享：

虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌串謀詐騙案引起廣大風波。為了加強信息發布和投資者教育，證監會決定推出多項信息發放的改善措施，包括會發布一份專門的可疑虛擬資產交易平台名單，以及一份牌照申請者名單，讓公眾辨別平台有否虛假陳述，而目前有4個平台正申請牌照。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

證監會表示，申請者名單上初步有4間機構，包括 HKBitEx、Hong Kong BGE、HKVAX，以及 Victory。證監會行政總裁梁鳳儀強調，申請者名單上的交易平台，不代表符合監管框架以及獲發牌照，投資者如要投資，仍應參考持牌平台名單。

除了公布多份虛擬資產交易平台名單以外，證監會及投委會即將推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識，並會繼續以不同方式加強投資者教育，包括大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，從而加深公眾對虛擬資產相關風險及潛在詐騙行為的認知。 

【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

證監會表示將在法定權力範圍內對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報搜集，並對懷疑違法的虛擬資產交易平台進行跟進和採取法律行動，如案情需要則轉介警方處理。證監會鼓勵公眾人士就他們遇到的任何可疑活動透過網上投訴表格提出投訴。

【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 經濟 香港 證監會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款