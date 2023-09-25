【保你大】破窗滲水 家居保險有得保 家居財物包門窗 ?

這個9月份，作為港人的一份子，必定深深體會到風雨無情，大自然威力絕不能少覷的感受了。這個9月，先來一個十號颱風蘇拉，再來一個16小時的黑雨，導致整個香港都滿目瘡痍。

各位，你家中的或不是在家中的財物，有沒有受到這次的風雨連環吹襲呢？如果有，又如果你有買家居保險的話，有甚麼地方要注意才可以獲賠償呢？

芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐今日見筆者一踏入茶餐廳，就捉着筆者不停問，原來她妹妹家中的大廳，在黑雨期間滲水，令到牆身和地板都浸濕了，部分儲物櫃也有「水損」的情況。

芳：「森哥，這一輪你們特別忙吧，因為香港遇上5年一遇的十號風球，以及500年才一遇的超級暴雨呢！」

森：「正是！剛忙完打風導致的索償，這兩天又輪到暴雨導致的索償。某程度上，今次500年一遇的暴雨，破壞力比蘇拉有過之而無不及，從我客人的索償數字就可見一斑。」

芳：「是嗎？嗯，我想問，以我妹妹家中的情況，她的家居保險有得賠吧！」

森：「芳姐，這個情況妳首先要知道，妳妹妹買的是哪種家居保險？」

【青姐話】真升？反彈？虛火？

【香港迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 港人優先場如何訂 ? (記者率先帶大家參觀現場) 拆解迪士尼樂園門票貴得有理 ?詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

家居保險分2類

芳：「家居保險有很多種嗎？」

森：「主要有2種：第一種是保樓宇結構的，俗稱『火險』，但不止保障因為火災導到的損失，妳剛才說的原因，例如窗戶遭強風吹毁或因雨水滲入家中，導致樓宇結構受損都可以受保（牆身和地板都是樓宇結構）；另一種是家居財物保險，同樣會保障因為窗戶遭強風吹毁或因雨水滲入家中，導致的家居財物損毀（儲物櫃是家中的財物）。」

芳：「咦，聽你的意思，似乎兩者是有點分別呢！」

森：「芳姐果然聰明。是這樣的，所謂的家居保險，準確來說可分成兩大類別：一類是保障家居財物的；一類是保障樓宇結構的。但2種保險都會有一個延伸保障，那就是個人法律責任。」

芳：「啊，妳說這個我就記得了，法律責任是保障我的個人法律責任，而且不只局限於家中，甚至在全世界發生的都可以。」

森：「芳姐果然話頭醒尾。全對！如果牽涉家中的，例如不小心把物件推跌落街，令到有人傷亡或造成其他人的財物損失而遭索償；如果不是在家中，例如自己的寵物在街上傷人，而遭人索償也屬這個法律責任保障之列。」

芳：「那麼，我妹妹的情況，應該要看她買的是家居財物險，還是『火險』？」

家居財物包門窗

森：「原則上，是的。但我想補充一下，過去市場上大部分家居保險都把窗戶、地板和大門歸入樓宇結構，但幾年前有保險公司放寬了樓宇結構的定義，把窗戶、大門和地板，歸入家居財物的範疇。所以，如果妳妹妹買的是這種家居保險，就可以索償。但要注意，如果證實是因為窗戶的防水膠邊老化導致滲水而要更換或維修，那就不論哪種家居保險都是不受保的，因為家居保險是不保自然損耗和老化的。」

芳：「我記得了，牆身又如何？」

森：「問得好！牆身也是有點爭議性的，牆身基本上是樓宇結構，必定要買了樓宇結構險才保，但如果妳是貼牆紙，則可以受保，因為牆紙是後加的，但如果是髹油漆的話，便一定要樓宇結構險才保了。」

芳：「啊，原來這樣微妙的，等我再瞭解一下吧！」

撰文： 羅國森 資深財經編輯、現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格。

＊以上內容輯錄自第828期《iMoney》Focus。



【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程 【按此】

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合 詳見 【下一頁】



陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮