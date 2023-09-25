俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元

西方因應俄烏戰爭，向俄羅斯出口石油實施每桶60美元的價格上限。但英媒指俄方大部分石油出口都繞過西方制裁，隨著國際油價持續飆升，俄羅斯今年的石油收入料最少增加150億美元（約1,170億港元）。

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歐盟與七國集團（G7）其中一部分制裁措施，限制只能為以規定價格運輸的俄油承保。

但英媒分析航運和保險紀錄，發現上月幾乎有75%經海運的俄羅斯原油未獲西方承保，較今年春季的50%有所上升。

上述升幅反映俄羅斯愈來愈擅長繞過西方的價格上限，並能以更貼近國際市場的價格出售更多石油。

烏克蘭基輔經濟學院（Kyiv School of Economics，簡稱KSE）估計，原油價格自7月以來穩定上升，加上俄羅斯成功降低石油折扣，俄油今年收入可能最少增加150億美元。

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另外，有指俄羅斯已建立一支油輪組成的「黑艦隊」（dark fleet），能在沒有西方保險或其他服務的情況下運作。

KSE經濟學家希爾根施托克（Ben Hilgenstock）表示，鑑於俄羅斯運輸方式的變化，未來或難以切實執行價格上限。

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責任編輯：鄭錦玲