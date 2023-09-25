新葵芳花園兩房業主持貨滿3年即沽貨　連使費料蝕逾百萬

中原地產黃淑賢表示，市況前景未明，大批業主劈價求售，市場不時錄得蝕讓及低價成交，吸引買家趁平入市。新葵芳花園D座中層8室成交，實用面積418平方呎，兩房間隔，屬向南樓王，附連兩年新淨靚裝修。業主於今年8月以608萬元蝕讓價放盤，近期降價至589萬元，近日經上車客洽購，最終以573萬成交，折合實用呎價13,708元，累減35萬元或6%。

黃淑賢指，原業主於2020年以633萬元買入單位，持貨剛滿3年年，是次轉手帳面蝕60萬元或9.5%，連裝修及雜費料實蝕逾百萬元離場。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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