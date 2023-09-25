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【華為新品】華為推13.2吋MatePad Pro　全球首款平板採柔性OLED屏幕

科技 15:03 2023/09/25

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第三代手寫筆M-Pencil支援0ms最低時延，準確度較蘋果Apple Pencil第二代，提升達20%。（華為）

華為在今（25日）的「秋季全場景新品發表會」上，推出多款新產品，當中包括全新的13.2吋MatePad Pro，採用創新材料減重，配備全球首款柔性OLED 屏幕，且使用了沖壓鋼VC 技術及錦纖材質。

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華為高階主管余承東表示，全新MatePad Pro的機身總重為580克，厚度5.5毫米，也是全球最輕薄的大尺寸平板。其屏幕解析度為2880×1920，達至全域P3 廣色域，對比度為1,000,000:1，擁有1,000 nits峰值亮度，屏幕比例 3:2，屏佔比為94%。

此外，13.2吋MatePad Pro也內建10,100mAh 電池，支援88W 快充，40 分鐘可充電至85%，65 分鐘充滿。

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除MatePad Pro外，華為也推出M-Pencil第三代手寫筆，余承東將它形容為「全球首款採用星閃技術的終端產品」。據介紹，該產品也支援0ms最低時延，準確度較蘋果Apple Pencil第二代，提升達20%。

記者：陳卓賢

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