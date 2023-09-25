【內房危機】奧園復牌急瀉逾7成 6月底淨負債205億人幣

停牌逾一年半的中國奧園（03883）周一（25日）復牌，開市報0.36元，較停牌前跌69.5%，其後一度跌75.8%至0.285元，截至3時，報0.315元，跌幅73.3%，成交額2.6億元。

奧園公告表示，公司已履行復牌指引，主要包括刊發所有尚未刊發的財務業績，並處理任何審核修改；證明並無與管理層誠信及/或對公司管理及經營有重大影響的人士的誠信合理監管疑問，是基於獨立調查委員會已得出結論，對事發期間亦為董事會成員的現任董事的誠信並無顧慮。

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公司及其附屬公司Add Hero就於境外債務重組公告所載的境外債務重組方案持續作出重大進展。重組相關文件的準備已取得良好進展，並準備向相關法院備案。公司預期將於不久後向相關法院開始申請程序以開展於境外債務重組公告提及的協議安排。

據通告披露，截至今年6月底止，奧園營業額109.4億元（人民幣，下同），除稅後虧損為28.9億元，總資產2,218.2億元，負債淨額205.3億元，而2022年底時為176.4億元。

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記者：李兆明