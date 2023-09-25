▲ 【JPEX案】證監會交代調查JPEX時序 梁鳳儀：事件不會改變香港發展Web3生態

無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，報案人士至今逾2000名，涉資逾14億元。證監會今發聲明提高虛擬資產交易平台訊息透明度，證監會行政總裁梁鳳儀稱，事件更分映監管的重要，強調香港發展Web3生態的方向不會改變，而虛擬資產交易是Web3生態系統重要的組成部分，數碼金融和虛擬資產活動採用的基礎技術可以為金融市場帶來裨益。

梁鳳儀又指，若沒有監管制度，投資者無辦法識別平台是比較安全可靠，重申建立新制度的初心是為了提供受監管渠道，讓投資者知道從這渠道購買資產，資產是有隔離處理，不會出現今次事件「負責人在何處、錢存放在何處」的問題。

證監會也在今早發布會交代調查JPEX的時序

時間 證監會調查JPEX進展 2022年初 留意JPEX網站和廣告有涉嫌虛假陳述，證監會向其JPEX查詢實際控制人身份、其宣稱所領的海外牌照是否與虛擬資產監管相關 2022年7月 因應JPEX回應態度迥避，證監會將其列入可疑名單 2023年4月 證監會首次接獲投資者投訴，無法從JPEX提取資產，證監會留意到JPEX宣傳更加進取，而且產品設計可疑 2023年6月 虛擬資產交易平台監管制度正式實施，法規執行部啟動更正式調查 2023年9月13日 發出點名警告，並轉介警方

能否截停JPEX轉移資產 證監：警方正領導相關調查行動

JPEX自被證監會點名警告後大舉提高提幣（出金）手續費，同時繼續交易虛擬資產，從區塊鏈上數據分析，JPEX一直轉移將加密資產至由其發行的JPC代幣。

被問及證監會能否截停、或與其他海外金融監管機構合作堵截JPEX轉移資產，法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）僅指，警方正領導相關調查行動，暫時不便透露。

JPEX疑環球無牌 美加澳否認曾發虛幣交易許可 專家料有方法鎖定海外資金，可見【下一頁】

對於設立12個月過渡期供虛擬資產平台轉移新制度，是否形成漏洞，證監會金融科技組主管黃樂欣稱，有關安排是為了讓已在香港經營的交易平台，有合理時間申請牌照並符合監管要求，強調是否設有過渡期，騙徒仍會設法行動，再籲投資者必須保持警覺。

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編輯：麥德銘