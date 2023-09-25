▲ 【分析】摩通：滙豐HSBC過去十年的「自救計劃」令RoTE企穩於雙位數水平 股價未來有哪兩大增長動力？

摩根大通上月調高HSBC滙豐 （00005） 評級，該行最新報告指，從客戶回饋可見，其中一個主要問題是為何要在加息周期尾聲時買入銀行股，因此該行決定從過去十年滙豐的「自救計劃」，分析如何支持滙豐有形資產回報率（RoTE）持續企於雙位數水平。摩通稱，結論是「自救計劃」可減低風險加權資產（RWA）、改善存款及優化成本，即使利率正常化回落至2.5厘水平，亦能支付RoTE有11%，故此維持「增持」評級，目標價80元。

現價相當於2024年預測市帳率約0.86倍

摩通表示，滙豐現價相當於2024年預測市帳率約0.86倍，正常化股本回報率約13.5%，有形資產回報率約14.5%，預期未來12個月股息及股份回報金額將佔市值約13%。該行指滙豐股價於現水平有兩大增長動力：（1）與發達國家銀行同業比較，滙豐2024年預測市盈率應為1倍，正常化股本回報率約13.5%，意味總回報約27%；（2）即使長遠終端利率為2.5%，滙豐可持續的有形資產回報率為11%，即使沒有倍數效應的估值重估，每年回報可達12%，當中包括3%的帳簿增長，以及9%的股息及股份回購。

「若滙豐於利率回復正常化時，仍可持續提供雙位數的有形資產回報率，相信會為估值提來額外重估。」

風險加權資產大幅改善

摩通預期，滙豐2023年正常化股本回報率約14.9%，較疫情前（2019年）擴大880基點，當中530基點主要來自於結構性改革計劃。滙豐於過去十年將正常營運支出的複合年均增長率降低至2%，而該行於2020至2022年間斥資66億美元進行成本基礎重組，令滙豐於2019至2023年間的股東回報率擴大310基點。

此外，滙豐的風險加權資產於2012年至今年上半年間，大減2640億美元，主要由北美及歐洲的措施帶動。因此滙豐能夠提高槓桿及股東回報的同時，維持一級資本充足比率約14.7%，高於其14%至14.5%的指導範圍，而提高槓桿令股東回報率大160基點

活期存款佔比升至去年的81%

第三，滙豐改變流動性結構，活期存款成本一般較定期存款及儲蓄存款低80至180基點，而滙豐日均活期存款餘額佔比，由2012年的67%，升至去年的81%，令股本回報率提高60基點。

摩通預期，滙豐正常化的有形資產回報率（撇除出售資產所得），將由十年平均（2012至2022年）的8.1%，改善至2023年的16.4%，2024年及2025年則分別回落至14.5%及12.4%，主要基於2025年底聯邦基金目標利率為3.5厘的假設。若聯儲局終端利率回落至當局2.5厘的長期目標，滙豐正常化的股本回報率及有形資產回報率，將分別為10%及11%。

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編輯：陳韻妍