【內房危機】擬重審重組條款 恒大下午急挫兩成

出現資金問題的內房中國恒大(03333) 宣布，由於擬議境外債務重組條款公布後，該集團銷售情況不如預期。基於目前情況以及與顧問及債權人協商，該集團認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人訴求。集團又指，目前情況無法滿足新票據的發行資格。受消息影響，恒大今日被大舉沽售，至2時報0.44元，大跌20%。

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恒大表示，多個有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。若建議重組的條款有任何修改，該集團將另行公告。另外在建議重組下，擬發行的各項新票據須遵守中國證監會及和國家發改委的相關規定，但鑒於主要附屬公司恒大地產集團正在被立案調查，故無法滿足新票據的發行資格。

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