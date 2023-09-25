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荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結

環球社會熱點 14:30 2023/09/25

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美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）周日（24日）宣布，已與資方達成暫定協議，長達146日的工業行動即將有望完結。

荷里活編劇與資方談判積極 有望結束罷工 【下一頁】

WGA周日晚上通知工會成員，已與資方達成最新暫定薪資協議，等待最終版本出爐便能敲定。WGA透露，暫定協議將為編劇爭取到有意義的薪資增長及保障。

電影及電視製片人聯盟（Alliance of Motion Picture and Television Producer，AMPTP）同日亦發出聲明，確認雙方達成協議。

WGA聲明呼籲成員耐心等候，直至最終版本公布。暫定協議需經工會商討委員會投票通過，再經東西岸委員會批准，兩項投票暫定在周二（26日）舉行。一旦兩次投票均獲通過，工會將投票決定何時停上罷工。與此同時，WGA已暫停罷工糾察，惟促請成員在獲准通知前，不要重回工作崗位。

大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交 【下一頁】

在周末的商討中，資方據悉在上周六晚（23日）提出最終的調整方案。雙方周日再次會晤後，即達成暫定協議。

荷里活各方在社交平台上大肆慶祝好消息，數百名參加周日舉行﹑Burbank國際電影節的製片人聞訊亦集體發出歡呼。

今次WGA發起的罷工長達146日，接近1988年時罷工的154日紀錄。WGA與資方談判自3月底已開始，由5月1日破裂後開始罷工。

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責任編輯：吳漢培

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