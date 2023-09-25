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馬克龍宣布法國從尼日爾撤軍 結束軍事合作

環球社會熱點 14:00 2023/09/25

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西非內陸國家尼日爾（Niger）7月發生政變後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布從尼日爾撤軍，結束兩國軍事合作，並召回法國駐尼日爾大使。尼日爾軍政府對此表示歡迎，而馬克龍表明，他仍視遭扣押的民選總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）為尼日爾唯一合法當權者。

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馬克龍周日（24日）宣布法國已決定召回大使，駐尼日爾大使及幾名外交官在數小時內將返回法國。

他稱法國與尼日爾已結束軍事合作，駐紮在尼日爾的1,500名法國士兵在未來幾個月內會撤出，目標是於今年底前全面撤出。

馬克龍拒絕承認尼日爾軍政府以來，軍政府一直要求法國撤軍。

軍政府與民眾過去數周持續向法國施壓，數千人在尼日爾首都尼阿美（Niamey）舉行示威，包括在法國士兵所在的軍事基地外舉行抗議活動。

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軍政府經國營電視台發表聲明，稱要慶祝尼日爾邁向主權的新一步。軍政府形容法國撤軍為歷史性時刻，體現了尼日爾人民的決心和意願。

不過馬克龍表示，他仍然認為因政變被囚禁的巴祖姆為該國唯一合法當權者，並已將法國撤軍的決定告知巴祖姆。

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責任編輯：鄭錦玲

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