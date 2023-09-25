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【可持續發展】foodpanda可重用餐盒計劃進入第二階段、回收點增至12個　冀逐步提高餐盒回收率

股市 13:37 2023/09/25

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【可持續發展】foodpanda可重用餐盒計劃進入第二階段、回收點增至12個　冀逐步提高餐盒回收率

外賣與環保好像「相沖」，但要推動可持續發展，源頭減廢是最有效的措施之一。外送平台foodpanda透過與世界自然基金會香港分會等夥伴合作，推出多項環保措施，去年推出可重用餐盒計劃，現已步入計劃第二階段，冀可減少一次性塑膠垃圾問題。為宣揚可重用餐盒計劃，foodpanda在ReThink HK會場上，擺設了一座可重用餐盒回收機，呼籲大家「走塑從『揀』開始」。

選擇可重用餐盒需付10元按金

foodpanda香港企業社會責任及環境保護主任連文睿（Sabrina Lerskiatiphanich）接受本報專訪時表示，市場上有不少餐具聲稱可自然分解，但部分環保餐具需要於特定的環境才能自然分解，但香港欠缺有關措施配合，結果大部分環保餐具即使被送到堆填區，都未必需能自然分解，因此推出可重用餐盒計劃首階段，第二階段亦已於今年9月開始，將會在港島區增加3個餐盒回收點至12個。

根據計劃，顧客foodpanda客戶可選擇位於中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣的指定合作夥伴餐廳訂購以可重用餐盒盛載的食物，並支付按金10元，用膳後將餐盒內的食物清理，便能將餐盒放進回收點，以八達通取回10元按金，同時可獲取一張15元電子優惠券於下次使用。

最新回收率亦升至50%

連文睿稱，計劃剛推出時，回收率只有20%，或許與按金太低有關，也有可能不少顧客認為餐盒設計不錯，將10元視作購買餐盒，而為提高餐盒回收率，今年2月起容許顧客選擇把餐盒交給速遞員，請他們幫助歸還餐盒，最新回收率亦升至50%。

「餐盒回收率上升，或與顧客希望先積累一定數目的餐盒，才一次過拿去回收有關，foodpanda正研究如何提高餐盒回收率，亦考慮與更多機構合作，提升顧客參與度，希望未來可將計劃覆蓋地區再擴大。」

現時foodpanda於市面上約有1.7萬個可重用餐盒，連文睿強調，目前最重要是提高資源的運用效率，故暫不考慮再增加回收點，亦不會將餐盒的按金定得太高，因計劃是想提升普羅大眾對可重用餐盒的意慾，故按金應是大家都可接受得到的水平。

開市追揸沽

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記者：陳韻妍

可持續發展 環保措施 走塑 企業社會責任 銅鑼灣 灣仔 foodpanda
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