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【分析】香港樓市在高息環境下充滿挑戰　滙豐研究為何恢復長實「買入」評級？

股市 13:20 2023/09/25

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【分析】香港樓市在高息環境下充滿挑戰　滙豐研究為何恢復長實「買入」評級？

本港房地產市場成交淡靜，滙豐環球研究指，長實 （01113） 在充滿挑戰的香港樓市中仍處於有利地位，其防守性特質主要來自於多元化的經常性收入、強勁的財務狀況（淨負債比率僅1.4%）、在港買地、股票回購及收購等。當長實大部分同業的財務紀律在高利率環境下備受市場關注，集團卻有能力就收購英國社會保障房Civitas提供資金。

關注黃竹坑第3期項目

「雖然長實今年物業發展銷售額將下降，拖累今年盈利表現，但預期長實盈利將從明年起反彈，預期公司2023至25年的純利複合年均增長率達11%。」

滙豐研究表示，過去兩年，長實斥逾300億元買地，補充本港土地儲備，預期未來資金回籠會加快，當中焦點是2022年12月買入的啟德地皮，以及去年10月買入的屯門青山公路大欖段地皮。長實於今年8月初以低價促銷親海駅I及II期項目，令人關注其黃竹坑第3期項目的推盤策略。

長實下半年及明年經常性收入料回升

長實上半年經常性收入按年下跌2%，滙豐研究預期下半年及明年經常性收入將會回升，主要由於收購Civitas項目，以及長江中心II期預期明年落成，將帶來租金回報。

滙豐研究恢復長實「買入」評級，目標價則降16.4%至53.1元，以反映每股資產淨值（NAV）向下調整至102.2水平。現時長實預測市盈率約8.2倍，股息率約5.8厘。

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編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 個股分析 香港物業 大行報告 親海駅 收購 目標價 市盈率 回購
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