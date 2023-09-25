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【AI運動】亞馬遜夥美國國家橄欖球聯盟　藉AI統計賽事及運動員數據

科技 16:30 2023/09/25

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AWS與NFL共同開發機器學習模型，利用AI算法分析球員在場上的行為。（Amazon）

愈來愈多運動項目都加入了科技，來提升比賽的質素，例如足球的「影像輔助裁判」（VAR）。亞馬遜（Amazon）宣布，旗下雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）與美國國家橄欖球聯盟（NFL）合作，建立「Next Gen Stats」，通過人工智能（AI）統計賽事及運動員的數據。

【AI應用】Meta擬推「具個性」AI聊天機械人　模仿動畫角色Bender吸年青人

亞馬遜表示，AWS與NFL共同開發機器學習模型，利用AI算法分析球員在場上的行為，量化進攻球員和攔截球員的表現，包括捕捉後衛的攻擊性有多強、他們的速度有多快，甚至四分衛的反應速度有多快等。

【Google手機】Pixel 8增新AI相片編輯功能　攝影程式更貼近專業相機

亞馬遜解釋，該AI追蹤技術能識別傳球戰術中的阻擋者和傳球手、量化比賽中的「壓力」（Pressure），以及檢測個別阻擋者和傳球手的匹配情況。這些功能將為NFL聯賽中的專業人士，提供寶貴的球員數據訊息，例如幫助球探或教練選擇新球員。

責任編輯：陳卓賢

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