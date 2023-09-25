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【券商點睇】9月光伏玻璃提價 福萊特玻璃業績有望好轉

股樓投資 12:37 2023/09/25

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興證國際指出，福萊特玻璃（06865）或受惠9月光伏玻璃漲價，鑑於遠興能源阿拉善天然堿項目產能釋放低於預期，8月以來純堿現貨價明顯回升，光伏玻璃成本壓力增加；加上供需改善，9月光伏玻璃漲價。據Infolink資料，目前3.2mm、2.0mm玻璃均價分別為每平米28元（人民幣，下同）、20元，分別較8月每平米提升2元、1.5元。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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報告指，福萊特成本優勢突出，強者恒強。在窯爐工藝強、天然氣部分直供、原料採購優勢下，上半年福萊特光伏玻璃毛利率為20%，比主要非龍頭公司高出8個百分點以上。配合產能持續釋放，未來業績有提升空間。

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該行認為，隨着供需關係改善，光伏玻璃提價，福萊特的成本及產能優勢突出，今年公司第三季業績有望環比提升，長期空間向上，預計公司2023至2025年純利增長預測為27.9%、41.1%和32.9%，給予公司目標價25.07港元，維持「買入」評級，建議投資者關注。

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溫股知新

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 福萊特玻璃（06865） 港股 中國

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