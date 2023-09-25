【國情點睇】官媒：組合拳更協調有力 積極財政政策顯效可期？

內地《經濟日報》發表評論文章「積極財政政策顯效可期」稱，中央政治局會議明確「加大宏觀政策調控力度」之後，積極的財政政策在支出、減稅降費、專項債券等諸多方面加力提效，在推動經濟回升向好中持續發揮重要作用，後續有望進一步顯效。

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數據顯示，財政支出進度加快，保持必要支出強度，給經濟恢復提供更強動力。今年首8個月全國一般公共預算支出按年增長3.8%，明顯高於首7個月3.3%的增速，民生等重點領域支出得到較好保障。此外，專項債券發行使用提速，各地發行完成全年新增專項債券限額的近八成，帶動擴大有效投資。

文章又指，政策「組合拳」更加協調、有力。在宏觀調控過程中，財政、貨幣、產業、就業等政策必須強化預期管理，更好發揮協同效應。財政政策方面，加快支出進度，優化支出結構，推動各項措施盡早落地見效。中央預算內投資和專項債券共同發力，促進形成實物工作量，拓展投資政策空間，調動民間投資積極性。貨幣政策方面，則要有效保持流動性合理充裕，推動供需兩端持續恢復。

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評論稱，目前進行宏觀調控有充足的政策儲備工具。在實施好一系列政策措施的同時，也要加強經濟運行監測和形勢分析，及時回應市場變化和企業需求，適時完善、優化政策，持續增強發展動力、提振市場信心，推動經濟繼續恢復向好。

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責任編輯：林衛