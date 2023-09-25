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【券商點睇】創新科技日公布NIO Phone 蔚來布局車機&全場景互聯

股樓投資 12:33 2023/09/25

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引述海通國際報告，蔚來（09866）上周舉行創新科技日，首發了全新智能手機「NIO Phone」，蔚來首款智能手機 NIO Phone 分為性能版、旗艦版、 EP Edition，售價分別為6,499元（人民幣，下同）、6,899元和7,499元，預計9月28日開始交付。

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該行指出，NIO Phone採用NIO Link全景互聯技術， UWB超寬帶技術實現48小時無電解鎖； 全球首創「車控鍵」直達30項控車功能，並可實現一系列「車手互聯功能」，如手機NOMI、NIO Link應用、超級會議等。 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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另NIO Link 系統通過跨域算力調度，提供全鏈路設備互聯，通過手機、穿戴設備、換電站、充電樁等進行全景互聯，並通過數據閉環保護隱私安全， NIO Link應用Apps實現跨端體驗融合。海通國際認為，NIO Phone有望成為迄今為止最成功的NIO Life產品，為未來用戶需求而生，實現與汽車無縫銜接的智能終端，蔚來品牌認可度和用戶黏性有望進一步提升。

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責任編輯：林衛

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