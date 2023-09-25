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倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺

環球社會熱點 13:00 2023/09/25

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英國倫敦一名警員因去年持槍擊斃黑人青年，上周正式被控謀殺後，數百名警員拒絕攜槍執勤以示抗議。倫敦警方向國防部要求支援，國防部同意必要時調動軍隊向倫敦警方提供反恐應急支援。

英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援 【下一頁】

事緣23歲黑人青年卡巴（Chris Kaba）去年9月，於倫敦開車時遭一輛沒有標誌的警車尾隨，其後再遭一輛有標誌的警車截停。車內一名警員隔著擋風玻璃開一槍，擊斃沒有持械的卡巴。

卡巴之死觸發連串示威，特別是倫敦黑人社區。監警機構調查6個月後，授權以謀殺罪起訴代號NX121的涉事警員，該警員上周四（21日）於倫敦西敏區治安法庭出庭。

英媒指，事件觸發超過300名倫敦警員拒絕攜槍執勤，佔所有獲授權使用槍械的警員約一成。有指大批警員感到憤怒，認為攜槍執勤不會獲額外報酬，反而可能被控謀殺及判囚終身。

倫敦警方的武裝應對車輛部門受到最嚴重打擊，每輛車會派3名攜槍警員24小時輪流於倫敦巡邏，以便在重大事件發生時作快速應對。

武裝應對車輛部門的警力在周末已大量消耗，要從其餘部門調派警力支援。

辛偉誠料限特定年齡購煙 打造英「無煙世代」 【下一頁】

倫敦警方向國防部求助，發言人證實國防部已同意有必要時，會向倫敦警方提供反恐支援。警方強調軍隊不會用於日常警務工作，是僅適用於特定情況的應急選項。

內政大臣柏斐文（Suella Braverman）周日（24日）宣布作審查，保證警員不需擔心因執勤被控告。

倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）對此表示歡迎，又呼籲作改革。

羅利引述數據指，倫敦武裝警察每年應對約4,000宗案件，平均開槍兩次，比例不足0.05%。他呼籲政府釐清法律，為攜槍執勤的警員提供更完善法律保障。

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責任編輯：鄭錦玲

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