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【美股盤前】美債息見4.5厘　道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%　本周留意美國PCE數據（不斷更新）

股市 17:59 2023/09/25

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美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

美國10年期債息暫報4.502厘；美滙指數同樣穩步向上，暫報105.72。

美股期貨周一盤前轉跌，道指期貨跌24點，納指期貨跌24點或0.2%。美國今日將會公布8月芝加哥聯儲全國活動指數、9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據　料核心PCE升幅回落至3.9%

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即市走勢︰

【18：00】美債息見4.5厘 道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%

【16：41】【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

【16：39】【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能　向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

【12：07】道指期貨升73點，報34305點，標指期貨升11點，報4372點，納指期貨升52點或0.3%，報14922點。

【08：44】【美國加息】大摩︰聯儲局已完成加息　明年3月開始減息

【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局群鷹亂舞　道指再跌106點　納指一周瀉3.6%（不斷更新）

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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