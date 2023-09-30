【美股收市】耶倫警告停擺打擊經濟 道指轉跌158點 納指靠穩

最新公布的美國8月核心個人消費開支，按年升3.9%，符市場預期，逐步接近聯儲局今年底3.7%的預測。數據公布後，美滙及美債息均由高位回落，前者一度跌穿106水平，美國10年期債息則一度回落至4.55厘。

道指早段漲逾百點，不過 , 美國財長耶倫警告，倘政府周日真的停擺，美國經濟增長勢頭必受損，小型生意及兒童面對較大打擊，也會影響主要基建項目。加上美國汽車業罷工潮或加劇，道指轉跌，截至今晨4時（即收市），道指跌158點，報33507點；標指跌11點，報4288點；納指升18點或0.14%，報13219點。美國10年期國債息報4.586厘；美滙指數報106.18。

評級機構標準普爾董事總經理Joydeep Mukherji表示，美國政府停擺威脅經濟放緩，但一些關鍵部門仍會運作，例如財政部將支付其到期債務，不大會危及美國主權信貸評級。即使美國政府停止運作數星期，對美國公共財政發行者也不會構成信貸壓力，只有在長期停擺的情況下，信貸才會有壓力。

福特汽車行政總裁法利(Jim Farley)批評發動罷工的汽車工會(UAW)領袖，指他們在新薪酬協議談判堅持納入興建中的新電動車電池廠工人薪酬要求，令到談判陷入僵局。UAW反駁有關說法，表示與福特的分歧在於退休福利與職位保障。

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示, 利率正處於或接近峰值水平, 聯儲局政策對經濟與通脹的影響需要一些時間才能顯現。多項指標顯示勞動力市場的失衡狀況正在消退, 預計仍需在一定時間內維持限制性的貨幣政策。

美國8月PCE物價指數按年升3.3%，符預期，較7月修正值3.4%輕微回升；按月方面，增幅為0.4%，略低於預期0.5%。扣除能源及食品後，8月核心PCE物價指數按年升幅由4.3%回落至3.9%，符預期；核心按月升0.1%，略低於預期0.2%。惟美國9月MNI芝加哥PMI由48.7回落至44.1，遠低於預期的47.6。

密歇根大學9月美國消費者信心指數終值為68.1，高於預期的67.7。

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即市走勢︰



【00：14】北約秘書長斯托爾滕貝格預計, 土耳其議會將在10月後不久通過瑞典加入北約的提議。

【00：05】美國共和黨的臨時撥款法案，在眾議院獲得程序上測試投票通過，其中包括30%的削減；眾議院將就該法案在當地時間今日進行投票，但預計不會在參議院通過。

【23：47】美國紐約市長亞當斯警告稱降雨量可能高達8英吋（203.2毫米），並宣布該市進入緊急狀態。

【23：46】據CNBC消息, 美國八家大型銀行CEO, 包括摩根大通、美國銀行、花旗、高盛在內，將於12月在美國國會參議院金融委員會接受聽證。

【23：45】市場消息：歐盟開始對人工智能芯片市場濫用行為進行初步調查。

【23：35】歐股收市上升, 德股升0.4%, 法股升0.3%, 英股升0.1%, 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【23：19】貝萊德首席執行官Larry Fink抨擊美國政客無法就政府資金達成協議，表示政府停擺的前景損害該國在投資者心目中的地位。

【22：20】政府停擺現新進展 科技股向好 道指升58點 納指升1.1% 英偉達升2%，Tesla升近3%

【22：08】美國連鎖藥房公司Walgreens股價上漲超過5%，為2022年11月以來最大漲幅。

【21：30】政府停擺現新進展 道指升174點 納指升1% 英偉達，Tesla升1%

【20：45】政府停擺現新進展 通脹數據符預期 道指期貨升198點、納指期貨升0.9%

【20：30】【美國經濟數據】美國上周8月PCE物價指數按年升3.5% 符預期│核心PCE按年升幅回落至3.9% 符預期

【20：15】政府停擺現新進展 道指期貨升151點、納指期貨升0.6%。

【18：25】【歐洲經濟】歐元區9月CPI按年升4.3%見近2年低 遠低於市場預期 歐元滙價回升 兌港元8.3算

【12：25】道指期貨升49點，報33941點，標指期貨升3點，報4340點，納指期貨升22點，報14882點。

【10：39】【MSFT】微軟曾於2020年左右討論將Bing售予蘋果 美國司法部指Google涉濫用搜尋市場的主導地位

【09：46】【美國經濟】IMF：美國政府停擺或損害經濟 指風險可避免、敦促盡早達成共識

【08：38】【美股焦點】UAW據報希望爭取加薪至少30% 幅度較最初要求加薪40%低

【08：17】【美國經濟】橋水達里奧︰美國將發生債務危機 經濟將顯著放緩

【07：54】【美股業績︱NKE】Nike季度收入兩年來首次遜預期 中國收入低於預期、仍看好內地市場 股價盤後升7%

====以下為9月28日美股市況====

華府停擺僵局待破 ， 但美國經濟增長保持彈性，就業數據穩健，美國10年期衝4.7厘後回軟，美股先跌後回升。截至本港今晨4時（即收市），道指升116點，報33666點；標指升25點，報4299點；納指升108點或0.83%，報13201點。Nvidia及Meta分別升1.5%和2.1%。

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美國10年期國債息一度迫近4.7厘關，其後回軟，暫報4.581厘；美滙指數輕微回調，仍守穩106關，暫報106.16。

美國第二季國內生產總值（GDP）最終修訂維持增長2.1%，上周首領失業救濟人數由20.2萬回升至20.4萬人，但低於預期21.5萬人，前周連續申領失業救濟人數由165.8萬人升至167萬人，同樣低於預期的167.5萬人。

美國參議院共和黨人在當地時間周三（28日）的閉門會議結束後，共和黨領袖麥康奈爾表示會擁護該院一項令政府暫時開放至11月中旬的法案，該法案由民主黨所提出，意味會與要求政府停擺的眾議院共和黨人劃清界限，這突顯出共和黨內部分歧，並削弱了眾院議長麥卡錫的談判籌碼。

共和黨國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）指，他有信心可以在限期前達成撥款法案，避免陷入停擺。但他批評參議院討論中的撥款法案，對處理邊境保安事務毫無幫助。

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，停擺將令機構人員配置縮減到履行基本職能水平，將無法批准企業上市，並阻礙其應對市場動盪的能力。他表示，根據該機構的應急計劃，90%以上的員工將強制放無薪假，只有約440名員工留守崗位，其他例如制定規則或審批企業上市的日常職能將會暫停。又指企業如果已準備好上市或發行股票集資，最好在周五（29日）之前進行。

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即市走勢︰

【23：00】美國政府停擺倒數3天 美債息衝4.7厘 道指升72點 納指升0.2%。

【22：30】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟人數回升至20.4萬人 低於預期│8月成屋待完成銷售按月跌7.1% 遜預期

【21：30】道指跌32點 納指跌0.5%，蘋果跌1%

【19：15】聯邦政府停擺大限迫近 美債息升至4.65厘 道指期貨升42點、納指期貨跌15點。

【12：49】道指期貨跌8點，報33783點，標指期貨升不足1點，報4314點，納指期貨跌2點，報14736點。

【12：00】【美國制裁】美國財政部制裁7個實體 包括1香港公司、1香港居民 涉協助伊朗採購無人機零件

【10：10】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳重回創業地「那些香腸勾起超多回憶」 籲年輕人從這行業開始工作

【09：44】【美國加息】美銀CEO：聯儲局已贏得抗通脹勝利 經濟正朝向軟著陸進發

【08：48】【美股業績︱MU】美光科技季度收入跌四成、指引遜色 股價盤後跌逾3%

====以下為9月27日美股市況====

美國參議院雖然在當地時間周二（26日）開始辯論一項為政府提供資金至11月17日的法案，但共和黨在眾議院卻另推法案，令聯邦政府停擺仍處於膠着狀態。投資者觀望通脹數據，憂慮高利率持續，道指一度下挫312點，尾市跌幅大幅收窄，納指亦曾跌百點，收市輕微倒升。

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截至今晨4時（即收市），道指跌68點，報33550點；標指升不足1點，報4274點；納指升29點或0.2%，報13092點。Nvidia升1.3%，埃克森美孚漲3.3%。

美滙指數升0.44%，報106.67 ； 10年期債息衝上4.616厘。

美國上周原油庫存減少217萬桶，市場預期減少32萬桶 ； 紐約11月期油價一度飈4%，高見94.16美元，最新報93.72美元，升3.7%。

參議院在當地時間周二（26日）開始辯論一項為政府提供資金至11月17日的法案，當中包括約60億美元用於國內救災，另外約60億美元為烏克蘭提供援助，令停擺可能性稍減，但形勢處於膠著狀態。高盛指出，最近幾個月以來，聯邦政府停擺的可能性似乎一直存在，該行現時認為停擺的可能性已上升至90%。

眾議院議長麥卡錫表示，不會允許眾議院表決參議院提出的臨時開支立法草案。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，眾議院應批准草案，其後才繼續討論政府開支立法問題。讓政府停擺不是表達議員立場的合適方式。

美國政府距離關門倒數2天，有政府部門已著手準備，美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler指出，將有超過90%的SEC員工「無薪休假」，約有8%員工上班。

美國銀行行政總裁Moynihan表示， 美銀策略師仍然預計美國將軟著陸，聯儲局本輪加息周期內的緊縮行動姍姍來遲，現在需要警惕不要走得太遠。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.31厘升至7.41厘，為2000年以來最高，按揭申請宗數按周下跌1.3%。

美國銀行業經歷今年上半年的動盪後，最新公布數字顯示，存款總額出現按年下跌，為1994年有數據以來首次。標普全球市場財智報告稱，截至6月30日，美國銀行業存款總額約17.3萬億美元，按年下降4.8%。公司的結果基於美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp）進行的年度調查。

由於利率續升至更高水平，促使存戶將資金從支票或儲蓄賬戶提取出來，轉入更高利率的替代產品，標普分析指，以上狀況顯示今年銀行業資金外流規模之大，最終引發一系列銀行倒閉，然後再出現存戶繼續取款的風險。

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即市走勢︰

【00：08】紐約原油期貨向上觸及94美元/桶，日內漲3.99%。

【00：04】穆迪：美國消費者債務繼續擴大；除抵押貸款外的逾期還款情況正在逐漸上升。

【23：50】美國國債延續跌勢，10年期國債收益率升至多年新高4.577厘。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌2點， 英股跌0.4%， 歐洲STOXX 600指數收跌約0.2%，創半年來收市新低

【23：28】現貨黃金向下觸及1880美元/盎司，為3月13日以來首次，即市回落約24美元。

【22：52】紐約原油漲幅達3%，報93.14美元/桶，WTI原油即期價差創2022年7月以來新高。布蘭特原油漲幅達2.0%，報94.3美元/桶。

【22：25】聯邦政府停擺陷膠著 道指跌41點 納指反覆，蘋果跌近1%

【22：00】【美國經濟數據】美國30年定息按揭升至7.41厘 自2000年以來最高

【21：30】道指回穩升60點 納指升0.5%，英偉達升1%

【19：25】美債息回落 道指期貨回穩升107點 納指期貨升0.4%

【12：32】道指期貨升43點，報33918點，標指期貨升7點，報4322點，納指期貨升24點或0.2%，報14739點。

【12：01】【AMZN】美國FTC向亞馬遜發起反壟斷訴訟、拒回應會否要求分拆 全日股價插4%

【10：50】【AAPL】郭明錤：iPhone 15 Pro系列過熱與台積電3nm製程無關 若不妥善解決或不利出貨量

【09：01】【中歐角力】Tesla中國製汽車 據報成為歐盟反補貼調查目標之一

【08：39】【美股焦點】馬斯克︰UAW勝利只會令汽車三巨頭加速破產 與拜登打對台

====以下為9月26日美股市況====

在華府停擺風險未除之際， 聯儲局官員發表鷹派言論， 令市場憂慮儲局或實施長期緊縮貨幣政策， 以及對經濟的影響，道指一度挫437點， 納指跌幅曾達1.8%， 亞馬遜（美： AMZN）遭FTC指控， 涉違反反壟斷法例， 收跌逾4%。

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美股周二低開低走， 本港時間今晨4時， 道指跌388點或1.1%， 報33618點，納指跌207點或1.6%， 報13063點；標指跌63點或1.5%， 報4273點。

美滙指數報106.21，升0.2%， 美國10年期債息即市曾高見4.5622厘， 尾市稍回報4.5478厘。美元偏強下，日圓持續走低，兌美元突破149關，現報149.04，每百日圓兌港元為5.248。

聯邦政府10月1日停擺風險前，美國眾議院議長麥卡錫表示，將在周六之前在眾議院提交一項包含邊境條款的臨時撥款法案， 參議院多數黨領袖舒默亦指， 參議院將繼續推進兩黨臨時撥款法案，以避免政府停擺。

美國總統拜登透過社交媒體呼籲國會盡快批准撥款法案，避免聯邦政府部門停擺。拜登指在共和黨保守派阻撓下，國會仍未通過12項撥款法案，令到大部分聯邦機關可能在10月1日後停擺，這是不可接受的事情，並且會令所有民眾付出代價。

富國銀行發表報告，表示美國大部分聯邦機構若在10月1日後停擺，美滙可能在未來數周下滑1%至1.5%。

歐盟報告指，特斯拉（美： TSLA）可能受惠中國補貼，特斯拉股價曾跌逾2%後，反覆靠穩， 收市跌逾1.1%。

美國聯邦貿易委員會（FTC）和17個州檢察長對亞馬遜提出反壟斷訴訟，指控亞馬遜憑藉自身市場地位違反反壟斷法例，利用一系列相互關聯的反競爭的不公平策略非法維持其壟斷力。指亞馬遜阻止競爭對手和賣家降價，涉嫌針對購物者降低質量、對賣家過度收費，同時壓制創新和競爭。亞馬遜譴責FTC發起的反壟斷訴訟， 股價全日曾跌逾4.5%。

美聯儲局鷹派，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）警告，如果經濟表現強於預期，預計聯儲局今年將需要再加息一次，並在更長時間內維持緊縮政策。他指， 如果經濟比儲局決策層意識到的要強勁得多，利率可能必須再稍微提高一些，然後在更長時間內保持在較高水平，從而使經濟降溫。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，聯儲局可能須進一步大幅加息，以應對通脹 ； 最壞情況可能是利率升至7厘，然後經濟陷入滯脹。摩通向其客戶表明，要為最壞情況作好準備。他指出，從5厘升至7厘的過程將比從3厘到5厘更痛苦，全球市場可能還並未做好準備應對。

智慧貝塔（smart beta）策略先鋒Research Affiliates創始人Rob Arnott表示，在美國通脹勢將再度加速的同時，經濟硬著陸的可能性上升，現在是投資者減持昂貴的成長股，轉而青睞價值股的時候。Arnott稱受基數效應影響，到年底通脹將攀升至近5%，這將利好估值較低的股票。隨著投資者追捧大型科技股，低估值股全年都遭到忽視。

美國公布7月FHFA房價指數月升0.87%，超預期的0.7%，前值為0.91%。

7月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調） （按年） 回升0.13%，預期為跌0.1%，前值為跌1.22%。

美國商務部周二公布數據顯示，8月份新屋銷售下降8.7%至折合年率67.5萬套，創近五個月新低。

美國公布9月諮商會消費者信心、受經濟和勞動力市場惡化影響，美國9月份消費者信心指數跌至四個月低位，消費者信心指數從8月向上修後的108.7降至103，低於經濟學家105.5的預估中值。

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即市走勢︰

【04：07】納斯達克金龍中國指數初步收跌0.8%，熱門中概股普遍受壓，小鵬汽車、京東跌超2%，理想汽車、阿里巴巴、富途控股跌超1%，百度、網易、嗶哩嗶哩、唯品會、騰訊音樂小幅下跌。蔚來則小幅上漲。

【03：50】美國健康保險巨頭Centene將裁掉3%員工，約2,000名員工將受到影響。

【03：33】參議院多數黨領袖舒默：參議院將繼續推進兩黨臨時撥款法案，以避免政府停擺。

【03：21】美國聯邦貿易委員會（FTC）主席：對微軟的動視暴雪收購案表示樂觀，對下一步發展抱有希望。

【03：13】美國聯邦貿易委員會（FTC）主席表示，亞馬遜的行為具有顯著淨排斥效應；亞馬遜廣告降低其服務質量；其收取的費用是變相收稅，是非法策略；對亞馬遜發起訴訟有利於商業發展。

【03：18】市場消息：OpenAI尋求以高達900億美元的估值出售現有股份。

【02：32】紐約11月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.79%，報90.39美元/桶。

【02：28】現貨黃金跌穿1900美元/盎司關口，為8月23日以來首次，暫跌0.85%。

【02：19】眾議院議長麥卡錫：將在周六之前，在眾議院提交一項包含邊境條款的臨時撥款法案。

【02：17】特斯拉CEO馬斯克在社交媒體平台X（前身為推特）發帖稱，要是滿足全美汽車工人聯合會（UAW）加薪40%、每周工作32小時的要求，無疑把三大汽車生產商推上破產快車道。

【01：46】道指挫逾400點，成分股賽富時Salesforce.com、微軟、IBM跌逾2%，Travelers Companies 和安進僅有保持上漲的成分股，漲幅不到0.3%。

【01：41】紐約10月黃金期貨收跌0.86%，報1901.60美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.87%，報1919.80美元/盎司。

【01：37】市場消息：富國銀行和私人投資公司Centerbridge推出50億美元私募信貸基金。

【01：10】美國總統拜登：汽車工人應當將罷工進行到底。屬於工會組織全美汽車聯合會（UAW）工人的確應該漲薪40%。

【01：02】眾議院議長麥卡錫表示，總統拜登需要在邊境安全方面採取行動，以使政府維持運作。麥卡錫向記者表示，他同意與拜登會面討論邊界問題。

【00：45】歐洲央行管委霍爾茨曼：目前尚不清楚是否已經達到利率峰值， 仍然存在通脹上行風險， 無法排除央行進一步加息的可能性。

【00：16】據The Information消息， 微軟正在開發廉價款AI，以模仿OpenAI模型的質量。微軟產品團隊正在測試該公司使用開源人工智能模型構建的更小、更便宜的模型。並正考慮是否向其Azure雲客戶提供這些更便宜的模型。

【00：16】亞馬遜（美：AMZN）：如果美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷訴訟成功，結果將會是消費者可選擇的產品減少，價格上漲，交付速度變慢。

【00：15】亞馬遜（美：AMZN）譴責美國聯邦貿易委員會（FTC）發起的反壟斷訴訟，稱FTC基於錯誤的事實和法律。公司期待與控方在法庭見。

【00：14】紐約原油期貨漲幅達1%，報90.61美元/桶。

【00：02】美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴亞馬遜（美：AMZN），指控亞馬遜憑藉自身市場地位而違反反壟斷法律。FTC指控亞馬遜涉嫌針對購物者降低質量、對賣家過度收費。

【23：59】標普北美信貸狀況第四季度報告顯示，明年美國經濟放緩在即，就業增長將趨於穩定。美國GDP增長可能會在一個漫長的時期內低於趨勢水平。

【23：35】歐洲收市漲跌不一，德國DAX指數跌1%，法國CAC40指數跌0.7%，英國富時100指數升1點， 泛歐STOXX 600指數跌0.6%。

【23：35】美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

【23：32】美股三大股指均跌超1%。納指跌1.27%，標普500指數跌1.22%，道指跌1%。亞馬遜跌約3%，谷歌跌超2%，蘋果、微軟跌超1%。

【23：27】德國多家經濟機構預計，德國GDP恐將在2023年萎縮0.6%，2024年料增1.3%。

【23：22】據知情人士透露，德國鞋類製造商勃肯（Birkenstock）考慮通過IPO獲得超過100億美元估值，該公司計劃下周啟動早期的IPO路演。

【21：50】美國政府指，政府停擺將影響700萬母親及嬰兒的食物福利。

【21：45】【美國經濟數據】美國7月樓價數據超預期

【21：30】道指跌204點，報33804點，納指跌0.7%，報13177點，標指跌29點，報4308點。

【18：44】道指期貨跌126點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌18點。

【17：28】【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成 擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

【14：49】【分析】債務上限已過關 為何美國政府仍要關門？

【14：29】【Blue Origin】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO 12月4日生效

【12：18】道指期貨跌99點，報34174點，標指期貨跌14點，報4364點，納指期貨跌60點或0.4%，報14874點。

【10：58】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單 包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：27】【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

【08：41】【美股焦點】福特暫停與寧德時代有關的電池廠建設工作 福特︰有各種考慮因素

【08：11】【儲局官員】古爾斯比：高通脹仍是經濟的更大風險 經濟可能避免陷入衰退

【07：50】【債務上限】穆迪︰華府若停擺 將對美國信用評級構成負面影響



====以下為9月25日美股市況====

美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，刺激美國10年期債息突破4.5厘，衝4.553厘 ， 創16年高 ；道指先跌後穩 ，反映中國概念股表現的金龍指數跌1.1%。

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美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，截至今晨4時，道指升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。美10年債息升至4.546厘；美滙指數最新報105.95。

評級機構穆迪稱，倘聯邦政府出現停擺，將對美國主權信貸評級產生負面影響 ，嚴重限制華府財政政策的靈活性。

共和黨內保守派反對通過沒有顯著減少開支的撥款法案，導致國會在9月30日前，可能無法通過撥款法案，聯邦政府主要部門將於10月1日起停止運作。

標普料儲局再加息1次，貨幣政策立場實際上將繼續收緊，明年第二季見頂 ； 預計明年美國實體經濟將大幅走弱，下半年通脹更加接近聯儲局2%目標。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，通脹持續高於儲局2%目標的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩的風險 ； 他指關於聯儲局現階段政策的辯論，將不再是還要進一步加息多少，而是轉變為需要把利率維持在峰值水平多久。

本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據 料核心PCE升幅回落至3.9%

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即市走勢︰

【22：45】美債息升穿4.5厘見16年高 美滙指數升穿106 道指跌119點 納指跌0.1%，英偉達升1%

【22：30】【美國經濟數據】美國9月達拉斯聯邦製造業企業活動指數跌至負18.1 遜預期

【21：30】美債息升穿4.5厘見16年高 中概股急挫 道指跌60點、納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數跌至-0.16 遜預期

【18：00】美債息見4.5厘 道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%

【16：41】【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？ 其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

【16：39】【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能 向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

【12：07】道指期貨升73點，報34305點，標指期貨升11點，報4372點，納指期貨升52點或0.3%，報14922點。

【08：44】【美國加息】大摩︰聯儲局已完成加息 明年3月開始減息

【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局群鷹亂舞 道指再跌106點 納指一周瀉3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩