【美股市況】麥卡錫：本周提新法案　美滙指數企106　道指曾跌逾340點（不斷更新）

聯邦政府10月1日停擺風險前，美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

美股下跌，道指曾跌逾340點，納指亦跌逾1.4%。美滙指數報106，10年期債息報4.537厘。美元偏強下，日圓持續走低，兌美元一度突破149關，現報148.89，每百日圓兌港元為5.25。

歐盟報告指，特斯拉可能受惠中國補貼，特斯拉股價曾跌逾2%後，反覆靠穩。

美國公布7月FHFA房價指數月升0.87%，超預期的0.7%，前值為0.91%。

7月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調） （按年） 回升0.13%，預期為跌0.1%，前值為跌1.22%。

美國今日將會公布8月新屋銷售、9月諮商會消費者信心、9月里士滿聯儲製造業指數。

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即市走勢︰

【23：35】美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

【21：50】美國政府指，政府停擺將影響700萬母親及嬰兒的食物福利。

【21：45】【美國經濟數據】美國7月樓價數據超預期

【21：30】道指跌204點，報33804點，納指跌0.7%，報13177點，標指跌29點，報4308點。

【18：44】道指期貨跌126點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌18點。

【17：28】【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成 擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

【14：49】【分析】債務上限已過關 為何美國政府仍要關門？

【14：29】【Blue Origin】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO 12月4日生效

【12：18】道指期貨跌99點，報34174點，標指期貨跌14點，報4364點，納指期貨跌60點或0.4%，報14874點。

【10：58】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單 包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：27】【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

【08：41】【美股焦點】福特暫停與寧德時代有關的電池廠建設工作 福特︰有各種考慮因素

【08：11】【儲局官員】古爾斯比：高通脹仍是經濟的更大風險 經濟可能避免陷入衰退

【07：50】【債務上限】穆迪︰華府若停擺 將對美國信用評級構成負面影響



====以下為9月25日美股市況====

美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，刺激美國10年期債息突破4.5厘，衝4.553厘 ， 創16年高 ；道指先跌後穩 ，反映中國概念股表現的金龍指數跌1.1%。

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美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，截至今晨4時，道指升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。美10年債息升至4.546厘；美滙指數最新報105.95。

評級機構穆迪稱，倘聯邦政府出現停擺，將對美國主權信貸評級產生負面影響 ，嚴重限制華府財政政策的靈活性。

共和黨內保守派反對通過沒有顯著減少開支的撥款法案，導致國會在9月30日前，可能無法通過撥款法案，聯邦政府主要部門將於10月1日起停止運作。

標普料儲局再加息1次，貨幣政策立場實際上將繼續收緊，明年第二季見頂 ； 預計明年美國實體經濟將大幅走弱，下半年通脹更加接近聯儲局2%目標。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，通脹持續高於儲局2%目標的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩的風險 ； 他指關於聯儲局現階段政策的辯論，將不再是還要進一步加息多少，而是轉變為需要把利率維持在峰值水平多久。

本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據 料核心PCE升幅回落至3.9%

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即市走勢︰

【22：45】美債息升穿4.5厘見16年高 美滙指數升穿106 道指跌119點 納指跌0.1%，英偉達升1%

【22：30】【美國經濟數據】美國9月達拉斯聯邦製造業企業活動指數跌至負18.1 遜預期

【21：30】美債息升穿4.5厘見16年高 中概股急挫 道指跌60點、納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數跌至-0.16 遜預期

【18：00】美債息見4.5厘 道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%

【16：41】【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？ 其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

【16：39】【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能 向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

【12：07】道指期貨升73點，報34305點，標指期貨升11點，報4372點，納指期貨升52點或0.3%，報14922點。

【08：44】【美國加息】大摩︰聯儲局已完成加息 明年3月開始減息

【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局群鷹亂舞 道指再跌106點 納指一周瀉3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩