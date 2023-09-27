【美股市況】聯邦政府停擺陷膠著　道指跌41點　納指反覆，蘋果跌近1%（不斷更新）

參議院在當地時間周二（26日）開始辯論一項為政府提供資金至11月17日的法案，當中包括約60億美元用於國內救災，另外約60億美元為烏克蘭提供援助，令停擺可能性稍減，但形勢處於膠著狀態。

美股周三於開市反覆，道指跌41點，納指微升3點或不足0.1%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA，Nvidia）曾升超過1%，最新仍升0.6%；蘋果（美：AAPL）則跌近1%。美債息由高位約4.56厘回落，暫報4.502厘；美滙指數靠穩，暫報106.26。

美國銀行業經歷今年上半年的動盪後，最新公布數字顯示，存款總額出現按年下跌，為1994年有數據以來首次。標普全球市場財智報告稱，截至6月30日，美國銀行業存款總額約17.3萬億美元，按年下降4.8%。公司的結果基於美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp）進行的年度調查。

由於利率續升至更高水平，促使存戶將資金從支票或儲蓄賬戶提取出來，轉入更高利率的替代產品，標普分析指，以上狀況顯示今年銀行業資金外流規模之大，最終引發一系列銀行倒閉，然後再出現存戶繼續取款的風險。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：25】聯邦政府停擺陷膠著 道指跌41點 納指反覆，蘋果跌近1%

【21：30】道指回穩升60點 納指升0.5%，英偉達升1%

【19：25】美債息回落 道指期貨回穩升107點 納指期貨升0.4%

【12：32】道指期貨升43點，報33918點，標指期貨升7點，報4322點，納指期貨升24點或0.2%，報14739點。

【12：01】【AMZN】美國FTC向亞馬遜發起反壟斷訴訟、拒回應會否要求分拆 全日股價插4%

【10：50】【AAPL】郭明錤：iPhone 15 Pro系列過熱與台積電3nm製程無關 若不妥善解決或不利出貨量

【09：01】【中歐角力】Tesla中國製汽車 據報成為歐盟反補貼調查目標之一

【08：39】【美股焦點】馬斯克︰UAW勝利只會令汽車三巨頭加速破產 與拜登打對台

====以下為9月26日美股市況====

在華府停擺風險未除之際， 聯儲局官員發表鷹派言論， 令市場憂慮儲局或實施長期緊縮貨幣政策， 以及對經濟的影響，道指一度挫437點， 納指跌幅曾達1.8%， 亞馬遜（美： AMZN）遭FTC指控， 涉違反反壟斷法例， 收跌逾4%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股周二低開低走， 本港時間今晨4時， 道指跌388點或1.1%， 報33618點，納指跌207點或1.6%， 報13063點；標指跌63點或1.5%， 報4273點。

美滙指數報106.21，升0.2%， 美國10年期債息即市曾高見4.5622厘， 尾市稍回報4.5478厘。美元偏強下，日圓持續走低，兌美元突破149關，現報149.04，每百日圓兌港元為5.248。

聯邦政府10月1日停擺風險前，美國眾議院議長麥卡錫表示，將在周六之前在眾議院提交一項包含邊境條款的臨時撥款法案， 參議院多數黨領袖舒默亦指， 參議院將繼續推進兩黨臨時撥款法案，以避免政府停擺。

美國總統拜登透過社交媒體呼籲國會盡快批准撥款法案，避免聯邦政府部門停擺。拜登指在共和黨保守派阻撓下，國會仍未通過12項撥款法案，令到大部分聯邦機關可能在10月1日後停擺，這是不可接受的事情，並且會令所有民眾付出代價。

富國銀行發表報告，表示美國大部分聯邦機構若在10月1日後停擺，美滙可能在未來數周下滑1%至1.5%。

歐盟報告指，特斯拉（美： TSLA）可能受惠中國補貼，特斯拉股價曾跌逾2%後，反覆靠穩， 收市跌逾1.1%。

美國聯邦貿易委員會（FTC）和17個州檢察長對亞馬遜提出反壟斷訴訟，指控亞馬遜憑藉自身市場地位違反反壟斷法例，利用一系列相互關聯的反競爭的不公平策略非法維持其壟斷力。指亞馬遜阻止競爭對手和賣家降價，涉嫌針對購物者降低質量、對賣家過度收費，同時壓制創新和競爭。亞馬遜譴責FTC發起的反壟斷訴訟， 股價全日曾跌逾4.5%。

美聯儲局鷹派，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）警告，如果經濟表現強於預期，預計聯儲局今年將需要再加息一次，並在更長時間內維持緊縮政策。他指， 如果經濟比儲局決策層意識到的要強勁得多，利率可能必須再稍微提高一些，然後在更長時間內保持在較高水平，從而使經濟降溫。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，聯儲局可能須進一步大幅加息，以應對通脹 ； 最壞情況可能是利率升至7厘，然後經濟陷入滯脹。摩通向其客戶表明，要為最壞情況作好準備。他指出，從5厘升至7厘的過程將比從3厘到5厘更痛苦，全球市場可能還並未做好準備應對。

智慧貝塔（smart beta）策略先鋒Research Affiliates創始人Rob Arnott表示，在美國通脹勢將再度加速的同時，經濟硬著陸的可能性上升，現在是投資者減持昂貴的成長股，轉而青睞價值股的時候。Arnott稱受基數效應影響，到年底通脹將攀升至近5%，這將利好估值較低的股票。隨著投資者追捧大型科技股，低估值股全年都遭到忽視。

美國公布7月FHFA房價指數月升0.87%，超預期的0.7%，前值為0.91%。

7月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調） （按年） 回升0.13%，預期為跌0.1%，前值為跌1.22%。

美國商務部周二公布數據顯示，8月份新屋銷售下降8.7%至折合年率67.5萬套，創近五個月新低。

美國公布9月諮商會消費者信心、受經濟和勞動力市場惡化影響，美國9月份消費者信心指數跌至四個月低位，消費者信心指數從8月向上修後的108.7降至103，低於經濟學家105.5的預估中值。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：07】納斯達克金龍中國指數初步收跌0.8%，熱門中概股普遍受壓，小鵬汽車、京東跌超2%，理想汽車、阿里巴巴、富途控股跌超1%，百度、網易、嗶哩嗶哩、唯品會、騰訊音樂小幅下跌。蔚來則小幅上漲。

【03：50】美國健康保險巨頭Centene將裁掉3%員工，約2,000名員工將受到影響。

【03：33】參議院多數黨領袖舒默：參議院將繼續推進兩黨臨時撥款法案，以避免政府停擺。

【03：21】美國聯邦貿易委員會（FTC）主席：對微軟的動視暴雪收購案表示樂觀，對下一步發展抱有希望。

【03：13】美國聯邦貿易委員會（FTC）主席表示，亞馬遜的行為具有顯著淨排斥效應；亞馬遜廣告降低其服務質量；其收取的費用是變相收稅，是非法策略；對亞馬遜發起訴訟有利於商業發展。

【03：18】市場消息：OpenAI尋求以高達900億美元的估值出售現有股份。

【02：32】紐約11月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.79%，報90.39美元/桶。

【02：28】現貨黃金跌穿1900美元/盎司關口，為8月23日以來首次，暫跌0.85%。

【02：19】眾議院議長麥卡錫：將在周六之前，在眾議院提交一項包含邊境條款的臨時撥款法案。

【02：17】特斯拉CEO馬斯克在社交媒體平台X（前身為推特）發帖稱，要是滿足全美汽車工人聯合會（UAW）加薪40%、每周工作32小時的要求，無疑把三大汽車生產商推上破產快車道。

【01：46】道指挫逾400點，成分股賽富時Salesforce.com、微軟、IBM跌逾2%，Travelers Companies 和安進僅有保持上漲的成分股，漲幅不到0.3%。

【01：41】紐約10月黃金期貨收跌0.86%，報1901.60美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.87%，報1919.80美元/盎司。

【01：37】市場消息：富國銀行和私人投資公司Centerbridge推出50億美元私募信貸基金。

【01：10】美國總統拜登：汽車工人應當將罷工進行到底。屬於工會組織全美汽車聯合會（UAW）工人的確應該漲薪40%。

【01：02】眾議院議長麥卡錫表示，總統拜登需要在邊境安全方面採取行動，以使政府維持運作。麥卡錫向記者表示，他同意與拜登會面討論邊界問題。

【00：45】歐洲央行管委霍爾茨曼：目前尚不清楚是否已經達到利率峰值， 仍然存在通脹上行風險， 無法排除央行進一步加息的可能性。

【00：16】據The Information消息， 微軟正在開發廉價款AI，以模仿OpenAI模型的質量。微軟產品團隊正在測試該公司使用開源人工智能模型構建的更小、更便宜的模型。並正考慮是否向其Azure雲客戶提供這些更便宜的模型。

【00：16】亞馬遜（美：AMZN）：如果美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷訴訟成功，結果將會是消費者可選擇的產品減少，價格上漲，交付速度變慢。

【00：15】亞馬遜（美：AMZN）譴責美國聯邦貿易委員會（FTC）發起的反壟斷訴訟，稱FTC基於錯誤的事實和法律。公司期待與控方在法庭見。

【00：14】紐約原油期貨漲幅達1%，報90.61美元/桶。

【00：02】美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴亞馬遜（美：AMZN），指控亞馬遜憑藉自身市場地位而違反反壟斷法律。FTC指控亞馬遜涉嫌針對購物者降低質量、對賣家過度收費。

【23：59】標普北美信貸狀況第四季度報告顯示，明年美國經濟放緩在即，就業增長將趨於穩定。美國GDP增長可能會在一個漫長的時期內低於趨勢水平。

【23：35】歐洲收市漲跌不一，德國DAX指數跌1%，法國CAC40指數跌0.7%，英國富時100指數升1點， 泛歐STOXX 600指數跌0.6%。

【23：35】美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

【23：32】美股三大股指均跌超1%。納指跌1.27%，標普500指數跌1.22%，道指跌1%。亞馬遜跌約3%，谷歌跌超2%，蘋果、微軟跌超1%。

【23：27】德國多家經濟機構預計，德國GDP恐將在2023年萎縮0.6%，2024年料增1.3%。

【23：22】據知情人士透露，德國鞋類製造商勃肯（Birkenstock）考慮通過IPO獲得超過100億美元估值，該公司計劃下周啟動早期的IPO路演。

【21：50】美國政府指，政府停擺將影響700萬母親及嬰兒的食物福利。

【21：45】【美國經濟數據】美國7月樓價數據超預期

【21：30】道指跌204點，報33804點，納指跌0.7%，報13177點，標指跌29點，報4308點。

【18：44】道指期貨跌126點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌18點。

【17：28】【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成 擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

【14：49】【分析】債務上限已過關 為何美國政府仍要關門？

【14：29】【Blue Origin】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO 12月4日生效

【12：18】道指期貨跌99點，報34174點，標指期貨跌14點，報4364點，納指期貨跌60點或0.4%，報14874點。

【10：58】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單 包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：27】【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

【08：41】【美股焦點】福特暫停與寧德時代有關的電池廠建設工作 福特︰有各種考慮因素

【08：11】【儲局官員】古爾斯比：高通脹仍是經濟的更大風險 經濟可能避免陷入衰退

【07：50】【債務上限】穆迪︰華府若停擺 將對美國信用評級構成負面影響



====以下為9月25日美股市況====

美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，刺激美國10年期債息突破4.5厘，衝4.553厘 ， 創16年高 ；道指先跌後穩 ，反映中國概念股表現的金龍指數跌1.1%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，截至今晨4時，道指升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。美10年債息升至4.546厘；美滙指數最新報105.95。

評級機構穆迪稱，倘聯邦政府出現停擺，將對美國主權信貸評級產生負面影響 ，嚴重限制華府財政政策的靈活性。

共和黨內保守派反對通過沒有顯著減少開支的撥款法案，導致國會在9月30日前，可能無法通過撥款法案，聯邦政府主要部門將於10月1日起停止運作。

標普料儲局再加息1次，貨幣政策立場實際上將繼續收緊，明年第二季見頂 ； 預計明年美國實體經濟將大幅走弱，下半年通脹更加接近聯儲局2%目標。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，通脹持續高於儲局2%目標的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩的風險 ； 他指關於聯儲局現階段政策的辯論，將不再是還要進一步加息多少，而是轉變為需要把利率維持在峰值水平多久。

本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據 料核心PCE升幅回落至3.9%

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【22：45】美債息升穿4.5厘見16年高 美滙指數升穿106 道指跌119點 納指跌0.1%，英偉達升1%

【22：30】【美國經濟數據】美國9月達拉斯聯邦製造業企業活動指數跌至負18.1 遜預期

【21：30】美債息升穿4.5厘見16年高 中概股急挫 道指跌60點、納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數跌至-0.16 遜預期

【18：00】美債息見4.5厘 道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%

【16：41】【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？ 其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

【16：39】【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能 向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

【12：07】道指期貨升73點，報34305點，標指期貨升11點，報4372點，納指期貨升52點或0.3%，報14922點。

【08：44】【美國加息】大摩︰聯儲局已完成加息 明年3月開始減息

【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局群鷹亂舞 道指再跌106點 納指一周瀉3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩