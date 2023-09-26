【美股市況】美債息越4.5厘見16年高 美滙曾升穿106　道指先跌後穩 納指升0.5% 英偉達升1.7%（不斷更新）

高利率恐持續 ，美10年債息升穿4.5厘見16年高 ; 美股周一開市走弱，午市先跌後穩。

截至本港時間0時33分，道指升14點；標普500指數升0.3%；納指漲0.46%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA，Nvidia）升1.7% ; 中概股普遍向下，納斯達克中國金龍指數暫跌1%。

美國10年期債息暫報4.524厘，為2007年以來高位；美滙指數同樣穩步向上，曾升穿106關，暫報105.93。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，通脹持續高於儲局2%目標的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩的風險 ; 他指關於聯儲局現階段政策的辯論，將不再是還要進一步加息多少，而是轉變為需要把利率維持在峰值水平多久。



本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。

美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

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責任編輯︰梁浩碩