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【美股市況】憂儲局緊縮政策或更持久 道指挫逾400點 納指跌1.5% （不斷更新）

股市 03:02 2023/09/27

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美股午市跌幅進一步擴大, 在華府停擺風險未除之際, 聯儲局官員鷹派言論, 令市場憂慮儲局或實施長期緊縮貨幣政策, 以及對經濟的影響，道指挫逾400點。

本港時間今晨1時46分, 道指跌402點或1.2%, 報33604點，納指跌199點或1.5%, 報13072點；標指跌50點或1.2%, 報4286點。美滙指數報106.16，10年期債息報4.537厘。美元偏強下，日圓持續走低，兌美元一度突破149關，現報148.9，每百日圓兌港元為5.253。

聯邦政府10月1日停擺風險前，美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

歐盟報告指，特斯拉(美: TSLA)可能受惠中國補貼，特斯拉股價曾跌逾2%後，反覆靠穩。

美聯儲局鷹派，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)警告，如果經濟表現強於預期，預計聯儲局今年將需要再加息一次，並在更長時間內維持緊縮政策。他指, 如果經濟比儲局決策層意識到的要強勁得多，利率可能必須再稍微提高一些，然後在更長時間內保持在較高水平，從而使經濟降溫。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)警告，美國聯儲局為應對通脹，可能須進一步大幅加息，以應對通脹。他指聯儲局的主要貸款利率可能進一步上升，甚至顯著高於目前的5.25至5.5厘區間。

戴蒙不確定對於聯邦基金目標利率會否升至7厘水平，最壞情況可能是利率升至7厘，然後經濟陷入滯脹。

智慧貝塔(smart beta)策略先鋒Research Affiliates創始人Rob Arnott表示，在美國通脹勢將再度加速的同時，經濟硬著陸的可能性上升，現在是投資者減持昂貴的成長股，轉而青睞價值股的時候。Arnott稱受基數效應影響，到年底通脹將攀升至近5%，這將利好估值較低的股票。隨著投資者追捧大型科技股，低估值股全年都遭到忽視。

美國公布7月FHFA房價指數月升0.87%，超預期的0.7%，前值為0.91%。

7月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調） （按年） 回升0.13%，預期為跌0.1%，前值為跌1.22%。

美國商務部周二公布數據顯示，8月份新屋銷售下降8.7%至折合年率67.5萬套，創近五個月新低。

美國公布9月諮商會消費者信心、受經濟和勞動力市場惡化影響，美國9月份消費者信心指數跌至四個月低位，消費者信心指數從8月向上修後的108.7降至103，低於經濟學家105.5的預估中值。

 

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：32】紐約11月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.79%，報90.39美元/桶。

【02：28】現貨黃金跌穿1900美元/盎司關口，為8月23日以來首次，暫跌0.85%。

【02：17】特斯拉CEO馬斯克：美國總統拜登支持的漲薪40%, 和每周僅32小時的工作時長，將讓三大汽車生產商快速破產。

【01：46】道指挫逾400點，成分股賽富時Salesforce.com、微軟、IBM跌逾2%，Travelers Companies 和安進僅有保持上漲的成分股，漲幅不到0.3%。

【01：41】紐約10月黃金期貨收跌0.86%，報1901.60美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.87%，報1919.80美元/盎司。

【01：37】市場消息：富國銀行和私人投資公司Centerbridge推出50億美元私募信貸基金。

【01：10】美國總統拜登：汽車工人應當將罷工進行到底。屬於工會組織全美汽車聯合會（UAW）工人的確應該漲薪40%。

【01：02】眾議院議長麥卡錫表示，總統拜登需要在邊境安全方面採取行動，以使政府維持運作。麥卡錫向記者表示，他同意與拜登會面討論邊界問題。

【00：45】歐洲央行管委霍爾茨曼：目前尚不清楚是否已經達到利率峰值, 仍然存在通脹上行風險, 無法排除央行進一步加息的可能性。

【00：16】據The Information消息, 微軟正在開發廉價款AI，以模仿OpenAI模型的質量。微軟產品團隊正在測試該公司使用開源人工智能模型構建的更小、更便宜的模型。並正考慮是否向其Azure雲客戶提供這些更便宜的模型。

【00：16】亞馬遜(美：AMZN)：如果美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷訴訟成功，結果將會是消費者可選擇的產品減少，價格上漲，交付速度變慢。

【00：15】亞馬遜(美：AMZN)譴責美國聯邦貿易委員會（FTC）發起的反壟斷訴訟，稱FTC基於錯誤的事實和法律。公司期待與控方在法庭見。

【00：14】紐約原油期貨漲幅達1%，報90.61美元/桶。

【00：02】美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴亞馬遜(美：AMZN)，指控亞馬遜憑藉自身市場地位而違反反壟斷法律。FTC指控亞馬遜涉嫌針對購物者降低質量、對賣家過度收費。

【23：59】標普北美信貸狀況第四季度報告顯示，明年美國經濟放緩在即，就業增長將趨於穩定。美國GDP增長可能會在一個漫長的時期內低於趨勢水平。

【23：35】歐洲收市漲跌不一，德國DAX指數跌1%，法國CAC40指數跌0.7%，英國富時100指數升1點, 泛歐STOXX 600指數跌0.6%。

【23：35】美國眾議院議長麥卡錫表示，本周他將提出一項政府權宜開支法案，並進行表決，該措施同時也能確保邊境安全。

【23：27】德國多家經濟機構預計，德國GDP恐將在2023年萎縮0.6%，2024年料增1.3%。

【23：22】據知情人士透露，德國鞋類製造商勃肯（Birkenstock）考慮通過IPO獲得超過100億美元估值，該公司計劃下周啟動早期的IPO路演。

【21：50】美國政府指，政府停擺將影響700萬母親及嬰兒的食物福利。

【21：45】【美國經濟數據】美國7月樓價數據超預期

【21：30】道指跌204點，報33804點，納指跌0.7%，報13177點，標指跌29點，報4308點。

【18：44】道指期貨跌126點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌18點。

【17：28】【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成　擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

【14：49】【分析】債務上限已過關　為何美國政府仍要關門？

【14：29】【Blue Origin】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO   12月4日生效

【12：18】道指期貨跌99點，報34174點，標指期貨跌14點，報4364點，納指期貨跌60點或0.4%，報14874點。

【10：58】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單　包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：27】【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

【08：41】【美股焦點】福特暫停與寧德時代有關的電池廠建設工作　福特︰有各種考慮因素

【08：11】【儲局官員】古爾斯比：高通脹仍是經濟的更大風險　經濟可能避免陷入衰退

【07：50】【債務上限】穆迪︰華府若停擺　將對美國信用評級構成負面影響

開市追揸沽


====以下為9月25日美股市況====

美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，刺激美國10年期債息突破4.5厘，衝4.553厘 ， 創16年高 ；道指先跌後穩 ，反映中國概念股表現的金龍指數跌1.1%。

即睇美股收市：

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美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，截至今晨4時，道指升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。美10年債息升至4.546厘；美滙指數最新報105.95。

評級機構穆迪稱，倘聯邦政府出現停擺，將對美國主權信貸評級產生負面影響 ，嚴重限制華府財政政策的靈活性。

共和黨內保守派反對通過沒有顯著減少開支的撥款法案，導致國會在9月30日前，可能無法通過撥款法案，聯邦政府主要部門將於10月1日起停止運作。

標普料儲局再加息1次，貨幣政策立場實際上將繼續收緊，明年第二季見頂 ； 預計明年美國實體經濟將大幅走弱，下半年通脹更加接近聯儲局2%目標。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，通脹持續高於儲局2%目標的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩的風險 ； 他指關於聯儲局現階段政策的辯論，將不再是還要進一步加息多少，而是轉變為需要把利率維持在峰值水平多久。

本周方面，市場焦點將落於被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，另外亦會留意潛在停擺風險的進展。美債息持續上升，美國10年期國債息率再次升至4.5厘關，為2007年以來高位。Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy表示，2年期債券現時已突破5厘關，為2006年以來最高，如果聯儲局在幾年內轉向減息，較短年期的債券可能會有上佳表現，也避開了更長期限帶來的額外風險。更表明「除非投資者認為聯儲局會在未來2年維持利率不變，否則5厘以上的債息「相當有價值」。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據　料核心PCE升幅回落至3.9%

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即市走勢︰

【22：45】美債息升穿4.5厘見16年高 美滙指數升穿106 道指跌119點 納指跌0.1%，英偉達升1%

【22：30】【美國經濟數據】美國9月達拉斯聯邦製造業企業活動指數跌至負18.1　遜預期

【21：30】美債息升穿4.5厘見16年高 中概股急挫 道指跌60點、納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數跌至-0.16　遜預期

【18：00】美債息見4.5厘 道指期貨跌24點、納指期貨跌0.2%

【16：41】【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

【16：39】【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能　向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

【12：07】道指期貨升73點，報34305點，標指期貨升11點，報4372點，納指期貨升52點或0.3%，報14922點。

【08：44】【美國加息】大摩︰聯儲局已完成加息　明年3月開始減息

【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局群鷹亂舞　道指再跌106點　納指一周瀉3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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