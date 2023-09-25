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【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時

環球社會熱點 12:27 2023/09/25

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英國高鐵HS2（英國2號高速鐵路）被傳，可能因為成本過於高昂而取消英格蘭北部路段。當地媒體指出，HS2由開始構思至落實興建期間，成本﹑路段及通車日期曾多次修改。

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HS2重點

原本預估成本及通車日期

2010年3月時，前首相白高敦（Gordon Brown）政府提出HS2的初始預估成本為約300億英鎊（約2,870億港元），連接首都倫敦及里茲（Leeds）。2013年國會投票時，預計HS2將在2033年全面通車。

車程

來往曼徹斯特至倫敦現時最快車程為2小時5分鐘，HS2將縮短至1小時11分鐘。次階段通車的曼徹斯特至伯明翰原本需要最快1小時27分鐘，HS2路段可減至41分鐘。

列車

HS2列車長200米，可選擇連接兩車組成400米列車，座位數目亦會增至1,100個。

就業職位

HS2興建項目估計為英國創造約3萬個就業職位，包括近1,300名學徒。

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HS2改變

成本增長及延後通車

倫敦尤斯頓（Euston）至伯明翰為首階段通車項目，2019年造價已升至約446億英鎊（約4,266.5億港元）。倫敦西部市郊中轉站Old Oak Common至尤斯頓終點站路段興建時間押後兩年，造價亦翻倍至48億英鎊（約459.14億港元）。

現時估計，連接伯明翰與倫敦的HS2路段將在2029年至2033年通車。屆時服務估計只達中轉站，需轉駁才能進入倫敦市中心。2020年評估預計，HS2總體成本料達約1060億英鎊（約1.014萬億港元）。

暫時已確定興建路段

現時正在興建及確保完成的路段為連接Old Oak Common至伯明翰，全長約225公里。有傳，英國政府打算取消伯明翰至曼徹斯特路段。

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責任編輯：吳漢培

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