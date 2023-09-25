【搶人才】騰訊啟動「青雲計畫」　全球招募網絡科技人才

▲ 「青雲計畫」的目標候選人，包括畢業於2021年9月至2024年8月的博士、2023年9月至2024年8月的本科或碩士同學。（法新社）

科技是企業發展的重要元素，但近年的人才荒問題，亦令企業更關注如何招聘合適人才，幫助科技發展進程。為激發青年人才的潛力，騰訊宣布啟動「青雲計畫」，向全球招募頂尖技術學生，透過旗下平台培養屬於中國的網絡科技人才。

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騰訊表示，將在AI、大數據、安全、多媒體、資料庫、硬體/基礎設施、遊戲引擎等十多個技術領域，設置逾70個技術課題，包括解鎖大模型等AI技術、機械人/量子等前沿科技，以及打造AI基礎設施等，支持「青雲計畫」候選人深度參與該公司的核心業務。

該計畫的目標候選人，包括畢業於2021年9月至2024年8月的博士、2023年9月至2024年8月的本科或碩士同學。

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此外，騰訊也會提供工作資源配套，包括安排業務技術負責人，提供日常即時業務輔導；參加國內外技術頂尖峰會，參訪標竿企業、科研實驗室；學界、業界深度交流、合作等。

責任編輯：陳卓賢

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