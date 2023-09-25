英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援

英國政府盛傳，由於建造成本過於高昂，可能縮減高鐵HS2（英國2號高速鐵路）英格蘭北部路段。內閣官員重申，控制成本十分重要。有保守黨金主揚言，一旦HS2英格蘭北部路段取消，將停止支持。

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國防大臣夏博思（Grant Shapps）周日（24日）表示，並非無限量資金投入興建HS2，重申政府需要控制成本。他指政府需要考慮項目進度及時間表，是否合符納稅人的利益。

夏博思稱HS2成本不止受新冠疫情影響一直持續增加，加上俄烏戰爭及通脹維持高企，政府有必要作出「嚴謹決定」保持財政可負擔能力。不過，他堅拒透露首相辛偉誠（Rishi Sunak）是否已決定取消HS2英格蘭北部路段。

英國政府曾多次透露，HS2成本已大幅上升，加上因疫情緣故產生的數以十億英鎊借貸，進一步加劇政府的財政負擔。辛偉誠據報正考慮，延後或取消興建HS2英格蘭北部路段。

2015年的預算中，HS2整體興建估計需耗資超過550億英鎊（約5262.27億港元）。但在2020年的官方審查中披露，預估耗資已增至約1060億英鎊（約1.014萬億港元）。

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據英媒報稱，辛偉誠被呼籲需要大膽行動，取消興建來往曼徹斯特與伯明翰的HS2英格蘭北部路段。HS2獨立審查委員會副主席Tony Berkeley曾表示，相關路段列車量充足，只是質素有待提升。

英格蘭北部商界領袖及政治人物狠批擬定取消興建方案，屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）直言，在交通議題上北部地區經常被視作「二等公民」。

一名多年贊助的保守黨金主更揚言，如政府取消HS2英格蘭北部路段，將來停止支持保守黨，甚至透露其他金主亦有意不再支持。

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責任編輯：吳漢培