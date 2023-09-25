  • 31°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援

環球社會熱點 11:04 2023/09/25

分享：

分享：

英國政府盛傳，由於建造成本過於高昂，可能縮減高鐵HS2（英國2號高速鐵路）英格蘭北部路段。內閣官員重申，控制成本十分重要。有保守黨金主揚言，一旦HS2英格蘭北部路段取消，將停止支持。

英通脹頑固 超市旗下時裝廉牌推百元輕婚紗 【下一頁】

國防大臣夏博思（Grant Shapps）周日（24日）表示，並非無限量資金投入興建HS2，重申政府需要控制成本。他指政府需要考慮項目進度及時間表，是否合符納稅人的利益。

夏博思稱HS2成本不止受新冠疫情影響一直持續增加，加上俄烏戰爭及通脹維持高企，政府有必要作出「嚴謹決定」保持財政可負擔能力。不過，他堅拒透露首相辛偉誠（Rishi Sunak）是否已決定取消HS2英格蘭北部路段。

英國政府曾多次透露，HS2成本已大幅上升，加上因疫情緣故產生的數以十億英鎊借貸，進一步加劇政府的財政負擔。辛偉誠據報正考慮，延後或取消興建HS2英格蘭北部路段。

2015年的預算中，HS2整體興建估計需耗資超過550億英鎊（約5262.27億港元）。但在2020年的官方審查中披露，預估耗資已增至約1060億英鎊（約1.014萬億港元）。

辛偉誠料限特定年齡購煙 打造英「無煙世代」 【下一頁】

據英媒報稱，辛偉誠被呼籲需要大膽行動，取消興建來往曼徹斯特與伯明翰的HS2英格蘭北部路段。HS2獨立審查委員會副主席Tony Berkeley曾表示，相關路段列車量充足，只是質素有待提升。

英格蘭北部商界領袖及政治人物狠批擬定取消興建方案，屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）直言，在交通議題上北部地區經常被視作「二等公民」。

一名多年贊助的保守黨金主更揚言，如政府取消HS2英格蘭北部路段，將來停止支持保守黨，甚至透露其他金主亦有意不再支持。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

栢丹娜為英揆環保政策護航 暗批富豪黨友偽善
2023/09/22
栢丹娜為英揆環保政策護航 暗批富豪黨友偽善
英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍
2023/09/22
英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍
英銀行加息搶客戰升級 有銀行推8厘息零存整付優惠
2023/09/21
英銀行加息搶客戰升級 有銀行推8厘息零存整付優惠
英顧問醫生倡新方案 今年獲加薪12%願停止罷工
2023/09/20
英顧問醫生倡新方案 今年獲加薪12%願停止罷工
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩
2023/09/20
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩

你可能感興趣

栢丹娜為英揆環保政策護航 暗批富豪黨友偽善
13:48 2023/09/22
栢丹娜為英揆環保政策護航 暗批富豪黨友偽善
英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍
11:09 2023/09/22
英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍
英銀行加息搶客戰升級 有銀行推8厘息零存整付優惠
15:13 2023/09/21
英銀行加息搶客戰升級 有銀行推8厘息零存整付優惠
經濟 高鐵 辛偉誠 英格蘭 交通 曼徹斯特 伯明翰 英國 鐵路 通脹

上一篇文章

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時

下一篇文章

科索沃稱與塞爾維亞談判陷僵局 批歐盟特使失中立性

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款