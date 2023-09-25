科索沃稱與塞爾維亞談判陷僵局 批歐盟特使失中立性

科索沃於2008年宣布獨立，但塞爾維亞一直拒絕承認其獨立地位。科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）周日（24日）表示，歐盟特使已失去中立性，與塞爾維亞的談判也陷入僵局。

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庫爾蒂接受英媒《衛報》專訪，表示該區在持續不穩定下淪為中俄地緣政治遊戲的遊樂場。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）本月14日與庫爾蒂會晤，庫爾蒂形容對話失敗，並指歐盟特使拉查克（Miroslav Lajcak）失去了中立性。

庫爾蒂批評拉查克未能在會前向科索沃傳達，塞爾維亞早於超過半年前發布的談判立場書面文件，直到談判破裂後提出此事。他直言上述方法未能取得進一步進展。

庫爾蒂更指武契奇繼續如過往兩年一樣，會上用塞爾維亞語辱駡他。他從要求調解員阻止及譴責武契奇的行為，對方卻沒有採取任何措施來阻止武契奇。

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武契奇和庫爾蒂今年2月在布魯塞爾會面，並就關係正常化達成一致。根據協議，兩國將互相承認護照、國旗和國徽。

塞爾維亞不反對科索沃加入任何國際組織，科索沃將確保當地的塞爾維亞社區享有適度自主。

但武契奇在下一個月於北馬其頓出席另一次會議時，僅口頭批准歐盟的文件和執行附件，拒絕簽署任何一項文件，並很快撤回承諾，加劇科索沃的不信任。

另外，有塞爾維亞族武裝分子周日殺死一名科索沃的阿爾巴尼亞族警察，然後佔領邊境附近一座東正教修道院。警方發聲明指最少三名武裝分子被殺，另外一人被捕。

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責任編輯：鄭錦玲