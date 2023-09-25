【Google手機】Pixel 8增新AI相片編輯功能　攝影程式更貼近專業相機

Google致力發展人工智能（AI），不但發展其語言模型PaLM2和聊天機械人Bard，更將AI帶入手機內置程式。近日，一段Google旗艦手機Pixel 8的宣傳影片流出，展示了該系列的全新AI功能。

洩露影片的為Kamila Wojciechowska，並在91Mobiles上發布。Google Pixel 8系列的相片及影片編輯均加入了AI功能，「Video Boost」令影片畫面變得順滑，同時亦加入了夜視功能，提高影片的質素。而同樣為影片而設的「Audio Eraser」則能清除影片中的背景雜音。

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在相片編輯方面，「Magic Editor」仿如「Magci Eraser」的升級版。功能可以讓用户隨心製作合成照片，如宣傳片所示，一個家庭在旋轉木馬上拍了三張照片，其後能使用功能將其合拼，令照片中的人同時向着鏡頭微笑。Magic Editor亦能讓用户隨意移動相片中的物件及轉換背景等，使他們更易製作合成照片。

另外，宣傳片亦展示了Pixel 8的內置相機，將配有單鏡反光相機的手動設置功能。用户能調整快門速度和感光度（ISO），亦可以手動調較焦距，而非只以點擊屏幕的方式對焦。

責任編輯：歐朗欣

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