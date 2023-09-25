【AI應用】Meta擬推「具個性」AI聊天機械人　模仿動畫角色Bender吸年青人

▲ Meta將推出數十款AI聊天機械人，且它們都是具有鮮明的個性，有部分甚至有具備生產力相關技能。（法新社）

近年AI聊天機械人成為不少企業的開發項目，務求藉此技術提升用戶體驗，增加他們對公司的黏度。據《華爾街日報》報道，有消息人士透露，Meta計畫最快於下周推出「個性化」AI聊天機械人，以吸引更多年輕用戶。

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據悉，Meta即將在旗下社交媒體推出的AI聊天機械人，現時正處於員工內部測試階段，預料最快於下周舉行的「Meta Connect」會議上交代詳情。

報道提到，Meta將推出數十款AI聊天機械人，且它們都是具有鮮明的個性，有部分甚至有具備生產力相關技能，例如編寫程式或完成其他任務。

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此外，在Meta的AI聊天機械人當中，有一款的設計靈感，是來自美國喜劇動畫《Futurama》的角色Bender，且模仿了Bender的類似外型，據悉是為了迎合年輕人喜歡的滑稽和幽默形象。

責任編輯：陳卓賢

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