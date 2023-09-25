【JPEX案】證監會新增虛擬資產交易平台申請者名單　目前僅4個申請中（附名單）

▲ 【JPEX案】證監會新增虛擬資產交易平台申請者名單 目前僅4個申請中

無牌經營的加密貨幣交易所JPEX自9月13日起被證監會點名警告並轉介警方處理後，警方共收到逾2300宗報案，涉及金額達14億元以上。隨事件愈鬧愈大，證監會所應擔當角色引發多方討論，證監會行政總裁梁鳳儀宣布，基於公眾要求，新增披露「虛擬資產交易平台申請者名單」，供投資者留意平台有否作出虛假聲明。目前虛擬資產交易平台申請者名單名單只有4個，梁鳳儀強調，相關平台在正式獲牌前依然不受監管，不希望讓投資者有錯誤安全感。

梁鳳儀提醒投資者，騙局在事前會難以偵測，須特別留意存放虛擬資產交易平台便能賺取10厘以上高息，防止高息陷阱，保持警覺。

證監會最新公布，正申請虛擬資產交易平台（VATP）的機構包括：

HKVAX

HKBitEx

Hong Kong BGE

Victory

目前，已有兩家平台從證監會持牌經營，包括OSL Exchange和HashKey Exchange。

證監會今年6月正式實行新的虛擬資產交易平台制度，要求所有在香港經營的交易平台必須申領牌照，但設有12個月過渡期，供在強制發牌制度前已在香港經營的平台過渡至新發牌制度。然而，證監會一再強調若平台經營不屬於新制度下容許的行為，將會觸犯條例。

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