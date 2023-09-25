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【JPEX案】證監會新增虛擬資產交易平台申請者名單 目前僅4個申請中
股市 11:12 2023/09/25
無牌經營的加密貨幣交易所JPEX自9月13日起被證監會點名警告並轉介警方處理後，警方共收到逾2300宗報案，涉及金額達14億元以上。隨事件愈鬧愈大，證監會所應擔當角色引發多方討論，證監會行政總裁梁鳳儀宣布，將新增申請中虛擬資產交易平台名單，供投資者留意平台有否虛假聲明，而目前名單只有4個。
證監會今年6月正式實行新的虛擬資產交易平台制度，要求所有在香港經營的交易平台必須申領牌照，但設有12個月過渡期，供在強制發牌制度前已在香港經營的平台過渡至新發牌制度。然而，證監會一再強調若平台經營不屬於新制度下容許的行為，將會觸犯條例。
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