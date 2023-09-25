天圖投資今起招股  近年資產管理規模複合增速達19.5%

9月25日，中國消費創投企業——深圳市天圖投資管理股份有限公司（下稱「天圖投資」或「公司」，1973.HK）啟動全球發售，擬於10月6日在港交所主板掛牌，華泰國際及中銀國際擔任聯席保薦人。

據悉，天圖投資是一家致力於推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。本次IPO，天圖投資擬全球發行173,258,000股H股，發售價介乎5.80港元至11.40港元，每手400股H股，預計最高募資19.75億港元。



佔據消費領域投資領先地位 資產管理規模穩步提升



天圖投資是中國第一家專注於消費的投資公司，在中國消費行業投資領域佔領先地位。根據灼識諮詢的資料，自2020年至2022年，天圖投資於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三，僅次於騰訊投資及紅杉中國，且在所有專注於消費的私募股權企業中排名第一。

自成立以來，天圖投資通過持續引入專業化投研團隊及積極的業務拓展，推動資產管理規模不斷擴大。資料顯示，截至今年第一季度，公司的總資產管理規模達人民幣255億元，其中包括通過基金管理的約人民幣204億元及直接投資約人民幣51億元。於2015年至2022年間，公司的資產管理規模以19.5%的年複合增長率增長。

天圖投資表示，公司業務獲得良好發展主要得益於人才留存和富有遠見的領導力。正如招股書所示，公司投資團隊由51名投資與運營專業人員組成。其中，公司董事王永華是中國第一個資產管理規模達人民幣20億元的受監管投資基金的基金管理人之一，其曾擔任南方證券基金管理部總經理，且擔任南方基金基金投資部及市場研究開發部經理。公司總經理馮衛東曾多次被福布斯等多家機構評為中國100強私募股權投資者。二者均享譽中國私募股權投資行業。

基於此，天圖投資於消費領域的投資創下諸多優秀成績。具體而言，公司成功投資了包括周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園等成功消費品牌和公司，為公司在業內的良好口碑打下了堅實基礎。

投資回報穩健 持續拓展其他領域

從投資回報上看，公司投資收益保持穩健。據招股書披露，截至2020年1月1日、2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日，公司在管基金的平均內部收益率分別為16.2%、17.8%、28.2%、16.0%及16.0%。

財務方面，近年來天圖投資實現穩健可持續的平衡發展。於2020年、2021年及2022年，公司分別錄得總收入及投資收益或虧損淨額人民幣1,195.2百萬元、495.2百萬元及423.2百萬元。同期公司錄得純利人民幣1,057.9百萬元、719.8百萬元及532.9百萬元。

招股書顯示，公司此次募資計畫65.0%的資金將用於進一步拓展公司私募股權基金管理業務，25.0%的資金計畫用於進一步發展及加強直接投資業務，10.0%的資金則為一般公司用途。預計基金管理業務將繼續作為公司關鍵性業務。

從行業發展上看，隨著居民生活水平不斷提升，以及各項擴內需、促消費政策舉措落實落地，中國消費市場呈現穩步增長態勢。根據灼識諮詢的資料，中國消費行業的規模由2017年的人民幣43.8萬億元增至2022年的55.7萬億元，年複合增長率為4.9%，且預計於2027年將達到人民幣77.0萬億元，2022年至2027年的年複合增長率為6.7%。在此背景下，天圖投資表示，公司將繼續鞏固其在中國消費行業投資的領先地位並拓展至其他選定的投資領域。

對於後續公司的投資，天圖洞悉科技進步和消費模式演變將為企業家和投資者帶來新的機會。其坦言，公司正通過管理的基金和直接投資尋求受不斷變化的生活方式直接驅動的行業機會，如醫療保健、人工智能和生物技術等。天圖投資認為，這些行業將成為下一批快速增長的行業。



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