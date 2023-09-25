▲ 【夜經濟】渣打文偉成：與2至3間大型發展商洽信用卡消費優惠 擬晚上9時後簽帳有折扣

盡管本港零售市道復甦力度未如預期，但在低基數下，消費亦大力反彈。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成接受訪問時指，隨消費意慾提升，信用卡業務有相對強勁的反彈，渣打國泰萬事達卡新發卡量按年增長2倍，整體簽帳金額增加60%，當中海外簽帳升1.5倍。

香港夜繽紛啟動，文偉成稱，渣打亦希望在提振夜經濟上出一分力，正與2至3間大型發展商旗下商場進行洽商，希望能就信用卡消費提供更多優惠，目前考慮晚上9時後在餐廳使用信用卡簽帳會提供折扣或贈品優惠，冀先做好中高檔餐廳，再擴展至零售商戶，藉以鼓勵更多夜間消費。

近年銀行紛紛力拓財富管理業務，文偉成表示，財富管理業務雖有挑戰，但市況不是想像中那麼差，首8個月收入有相當理想的升幅，基於渣打產品多元化，涵蓋基金、保險、結構性產品等，有信心業務可保持理想的增長勢頭，對第四季前景審慎樂觀。

文偉成表示，現時市況相對波動，息率亦處於高水平，但不同時間都有不同的理財需要，目前存款息率較數年前為高，故存款產品的查詢及需求明顯增加，預期高息環境會維持一段時間，但中長綫投資的財富管理產品也有不少捧場客。

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記者：陳韻妍