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【港股市況】恒大系挫、中國恒大跌逾14%　奧園復牌挫近七成　恒指低開10點（不斷更新）

股市 09:32 2023/09/25

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港股市況不斷更新

美股上周反覆向下，港股今早輕微低開。恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌逾12%，開報0.79元破底，恒大物業 （06666） 跌逾7%，中國奧園 （03883） 復牌挫近七成，恒指低開10點，開報18046點，科指跌0.4%，報3976點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：32】港股開市後跌百點，報17945點，跌111點，科指跌1.2%，報3944點。

【09：29】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。

【09：29】【新股IPO】樂艙物流2490首掛平開　友芝友生物開報16.4元，高招股價2.5%

【09：21】恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌逾12%，開報0.79元破底，恒大物業 （06666） 跌逾7%，中國奧園 （03883） 復牌挫近七成，恒指低開10點，開報18046點，科指跌0.4%，報3976點。

【恒大危機】恒大：銷售不如預期　不舉行債務重組會議

【09：13】期指開報18070點，跌27點。

【09：03】中泛控股 （00715） 停牌。

【09：03】中國油氣控股 （00702） 、中國奧園 （03883） 復牌。

【09：03】【分析】iFast溫鋼城指港股將迎來反彈　短線阻力位在甚麼水平？

【08：56】恒指黑期跌約44點，報17998點，道指期貨升15點，報34247點。

【08：00】【新股IPO】天圖投資1973今日起招股　一手入場費約4606元

【08：00】【分析】法巴徐啟敏看好中港股市前景　那兩類股份值得低吸？

【07：45】【新股IPO】途虎9690下限28元定價　超購1.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【恒大危機】恒大突公布無資格發新票據　境外債重組恐受打擊

【07：45】【Morning精點】綠債周四截止、最後衝刺3大宜與忌︱恒大突公布無資格發新票據、境外債重組恐受打擊

【07：45】港股ADR收報18001點，跌56點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.83元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報311.02元，較港收市價低2.58或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.3元，較港收市價高0.4元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股指數裂口升3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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