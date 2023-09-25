【港股市況】恒大系挫、中國恒大跌近20%　奧園復牌挫近七成　恒指早段跌200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周反覆向下，港股今早輕微低開。恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌逾12%，開報0.79元破底，恒大物業 （06666） 跌逾7%，中國奧園 （03883） 復牌挫近七成，恒指低開10點，開報18046點，科指跌0.4%，報3976點。

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：05】濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌近4%，金沙 （01928） 跌逾3%，永利 （01128） 跌3%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 跌逾1%，新濠 （00200） 跌逾2%。

【11：01】【包凡調查】野村高級銀行家據報被禁離開中國 報道指與包凡調查有關

【10：43】藥明生物 （02269） 逆市升逾2%，高見43.8元，暫為表現最好藍籌。

【10：37】【JPEX案】證監會11時舉行記者會交代虛擬資產交易平台事宜 梁鳳儀親主持

【10：36】友邦 （01299） 跌3%，低見63.2元。

【10：31】恒指最新跌約230點，報17827點，科指跌1.9%，報3916點。

【10：14】除內房股外，物管股同樣下挫，其中碧桂園服務 （06098） 跌逾4%，暫為表現最差藍籌，融創服務 （01516） 跌逾7%，低見3.07元。

【10：11】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 分別跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 逆市靠穩，股價升0.5%。

【10：02】吉利 （00175） 跌0.8%，比亞迪 （01211） 升0.6%，廣汽 （02238） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.1%，華晨 （01114） 跌1%。

【電動車】吉利極氪計劃於2025年或之前 於歐洲再增加7款車型銷售

【10：02】美圖公司 （01357） 逆市再升5%，高見3.21元。

【09：55】美團 （03690） 最新跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，小米 （01810） 跌0.7%，京東 （09618） 跌逾3%。

【09：49】中芯國際 （00981） 逆市升2%，高見20.1元。

【09：47】大市早段跌幅擴至200點。

【09：46】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌近5%，龍湖 （00960） 跌逾4%。

【09：45】恒大 （03333） 最新跌19%，恒大汽車 （00708） 跌兩成，恒大物業 （06666） 跌11%。

【09：45】【中海油883】中海油陸豐12-3油田開發項目投產 南海近十年最大對外合作油田

【09：32】港股開市後跌百點，報17945點，跌111點，科指跌1.2%，報3944點。

【09：29】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。

【09：29】【新股IPO】樂艙物流2490首掛平開 友芝友生物開報16.4元，高招股價2.5%

【09：21】恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌逾12%，開報0.79元破底，恒大物業 （06666） 跌逾7%，中國奧園 （03883） 復牌挫近七成，恒指低開10點，開報18046點，科指跌0.4%，報3976點。

【恒大危機】恒大：銷售不如預期 不舉行債務重組會議

【09：13】期指開報18070點，跌27點。

【09：03】中泛控股 （00715） 停牌。

【09：03】中國油氣控股 （00702） 、中國奧園 （03883） 復牌。

【08：56】恒指黑期跌約44點，報17998點，道指期貨升15點，報34247點。

【08：00】【新股IPO】天圖投資1973今日起招股 一手入場費約4606元

【07：45】【新股IPO】途虎9690下限28元定價 超購1.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【恒大危機】恒大突公布無資格發新票據 境外債重組恐受打擊

【07：45】【Morning精點】綠債周四截止、最後衝刺3大宜與忌︱恒大突公布無資格發新票據、境外債重組恐受打擊

【07：45】港股ADR收報18001點，跌56點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.83元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報311.02元，較港收市價低2.58或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.3元，較港收市價高0.4元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點 中概股指數裂口升3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩