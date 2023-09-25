【港股市況】恒大挫近22%　銀娛金沙跌半成　騰訊美團跌近3%、恒指跌328點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周反覆向下，港股跌逾300點。恒指低開10點，其後走勢向下，午後跌逾300點，恒指跌328點，收報17729點，成交742.6億元。科指跌2.7%，報3882點。內房物管股挫，恒大 （03333） 挫近22%，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%，理想汽車 （02015） 跌逾7%，藥明生物 （02269） 逆市升逾2%。

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：09】內房物管股挫，恒大 （03333） 挫近22%，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%，理想汽車 （02015） 跌逾7%，藥明生物 （02269） 逆市升逾2%，恒指跌328點，收報17729點，成交742.6億元。科指跌2.7%，報3882點。

【16：00】恒指U盤前跌323點，報17734點。

【15：25】恒指尾市跌約285點，報17771點，午後曾低見17728點。科指跌2.5%，報3891點。

【15：13】洪九果品 （06689） 逆市反彈15%，高見6.05元。

【14：41】理想汽車 （02015） 最新跌9%，低見142.4元。

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【14：27】銀娛 （00027） 最新跌逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%，永利 （01128） 跌近5%，美高梅 （02282） 跌逾7%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌4%。

【14：22】恒指最新跌近300點，報17764點，跌293點，略穿今早低位，科指跌2.7%，報3884點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：45】大市維持逾200點跌幅，報17817點，跌240點，科指跌2.2%，報3902點。

【13：30】恒安 （01044） 跌3%，破底低見25.3元。

【13：18】馬可數字科技 （01942） 再挫兩成，低見10.96元。

【13：13】理想汽車 （02015） 午後跌6%，低見147.1元，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 轉跌0.1%。

【13：06】普達特科技 （00650） 逆市升26%，高見0.56元。

【13：00】港股午後初段跌約215點，報17841點，科指跌1.8%，報3917點。

【12：00】恒生指數半日跌224點，報17833點，成交379億元。科指跌1.9%，報3916點。內房物管股下挫，其中恒大 （03333） 跌逾25%，奧園 （03883） 復牌挫逾73%，碧桂園 （02007） 跌逾6%，恒大物業 （06666） 跌逾11%，融創服務 （01516） 跌近一成。ATM跌1%至2%，部分汽車股逆市升，比亞迪 （01211） 升0.6%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【11：45】恒大 （03333） 跌幅進一步擴大，最新跌逾24%，低見0.41元，成交8539萬元。

【11：43】恒指中午收市前跌約218點，報17838點。科指跌1.8%，報3920點。

【11：35】藥明生物 （02269） 升幅擴至逾3%，高見44.45元。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.4%，深證跌0.5%，創業板指跌0.4%。

【11：22】碧桂園 （02007） 跌8%，低見0.95元。碧桂園服務 （06098） 跌逾5%，低見8.12元。

【11：20】港股跌近300點，報17771點，跌286點，科指跌2.3%，報3901點。

【11：19】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 最新跌逾21%，恒大物業 （06666） 跌一成。

【11：05】濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌近4%，金沙 （01928） 跌逾3%，永利 （01128） 跌3%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 跌逾1%，新濠 （00200） 跌逾2%。

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【10：43】藥明生物 （02269） 逆市升逾2%，高見43.8元，暫為表現最好藍籌。

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【10：36】友邦 （01299） 跌3%，低見63.2元。

【10：31】恒指最新跌約230點，報17827點，科指跌1.9%，報3916點。

【10：14】除內房股外，物管股同樣下挫，其中碧桂園服務 （06098） 跌逾4%，暫為表現最差藍籌，融創服務 （01516） 跌逾7%，低見3.07元。

【10：11】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 分別跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 逆市靠穩，股價升0.5%。

【10：02】吉利 （00175） 跌0.8%，比亞迪 （01211） 升0.6%，廣汽 （02238） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.1%，華晨 （01114） 跌1%。

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【10：02】美圖公司 （01357） 逆市再升5%，高見3.21元。

【09：55】美團 （03690） 最新跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，小米 （01810） 跌0.7%，京東 （09618） 跌逾3%。

【09：49】中芯國際 （00981） 逆市升2%，高見20.1元。

【09：47】大市早段跌幅擴至200點。

【09：46】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌近5%，龍湖 （00960） 跌逾4%。

【09：45】恒大 （03333） 最新跌19%，恒大汽車 （00708） 跌兩成，恒大物業 （06666） 跌11%。

【09：45】【中海油883】中海油陸豐12-3油田開發項目投產 南海近十年最大對外合作油田

【09：32】港股開市後跌百點，報17945點，跌111點，科指跌1.2%，報3944點。

【09：29】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。

【09：29】【新股IPO】樂艙物流2490首掛平開 友芝友生物開報16.4元，高招股價2.5%

【09：21】恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌逾12%，開報0.79元破底，恒大物業 （06666） 跌逾7%，中國奧園 （03883） 復牌挫近七成，恒指低開10點，開報18046點，科指跌0.4%，報3976點。

【恒大危機】恒大：銷售不如預期 不舉行債務重組會議

【09：13】期指開報18070點，跌27點。

【09：03】中泛控股 （00715） 停牌。

【09：03】中國油氣控股 （00702） 、中國奧園 （03883） 復牌。

【08：56】恒指黑期跌約44點，報17998點，道指期貨升15點，報34247點。

【08：00】【新股IPO】天圖投資1973今日起招股 一手入場費約4606元

【07：45】【新股IPO】途虎9690下限28元定價 超購1.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【恒大危機】恒大突公布無資格發新票據 境外債重組恐受打擊

【07：45】【Morning精點】綠債周四截止、最後衝刺3大宜與忌︱恒大突公布無資格發新票據、境外債重組恐受打擊

【07：45】港股ADR收報18001點，跌56點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.83元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報311.02元，較港收市價低2.58或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.3元，較港收市價高0.4元或0.5%。

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【07：30】美股上周五反覆走低，美國聯儲局議息後，儲局官員開始四出演說，繼續表現鷹式態度，加上美國債務上限談判未有進展、美國大型汽車工會罷工持續、美債息高企，以及日圓下跌之下，美滙指數上升，壓抑股市走勢。道指跌106點或0.3%， 報33963點，納指跌12點或0.1%， 報13211點， 標指跌9點或0.2%， 報4320點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點 中概股指數裂口升3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩