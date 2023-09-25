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【新股IPO】天圖投資1973今日起招股　一手入場費約4606元

新股IPO 08:00 2023/09/25

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【新股IPO】天圖投資1973今日起招股　一手入場費約4606元

天圖投資 （新上市編號︰01973） 今日（25日）起至28日招股。中國投資公司天圖投資計劃發行1.7億股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎5.8元至11.4元，集資最多19.8億元，每手400股，一手入場費約4606元。天圖投資預計將於10月6日掛牌。

天圖投資主要通過基金管理資本。自2020年至2022年，於內地消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三，僅次於騰訊投資及紅杉中國，同期，在所有專注於消費的私募股權企業中排名第一。天圖投資去年總收入及投資收益4.2億元人民幣，按年跌14.5%，公司擁有人應佔利潤5.6億元人民幣，跌23.4%。

截至3月31日，其基金於約255億元人民幣的總資產管理規模中貢獻了約204億元人民幣，旗下共計管理8隻人民幣基金及3隻美元基金，累計投資共222家投資組合公司，包括周黑鴨 （01458） 、中國飛鶴 （06186） 、奈雪的茶 （02150） 、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園 （02411） 等。

天圖投資引入福田引導基金及青島投資者為基石投資者，共投資7810萬美元。

所得款項淨額約65%用於進一步拓展其私募股權基金管理業務，25%作進一步發展及加強其直接投資業務，10%作一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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