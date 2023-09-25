▲ 【新股IPO】途虎9690下限28元定價 超購1.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

途虎養車 （09690） 公布招股結果。內地汽車維修服務平台途虎以每股28元定價，為招股價範圍28至31元的下限定價，集資淨額10.8億元，一手中籤率100%，人人有份。途虎將於9月26日掛牌。【分配結果連結】

途虎於香港公開發售部分共錄得9305人認購，超額認購1.7倍。國際發售部分適度超購1.3倍。

集資所得中約35%將於未來3年用於提升供應鏈能力；約20%於未來3年用於研發以提升數據分析技術率；約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）；約20%於未來3年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資；約10%為營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩