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【華為發力】華為加快推新產品兼搶人才　東莞百億園區有何助力？

科技 19:52 2023/09/25

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華為在近1個月可謂熱鬧非常，無預警突襲先後公布推出四款新手機開始，再次令人注視。今(25日)又舉行秋季全場景發佈會，發佈13.2吋MadPad Pro、第三代M-Pencil、智慧屏 V5 Pro、TWS耳機FreeBuds Pro 3及智慧眼鏡2。

華為之所以能再次為大眾帶來驚喜，實在有賴背後的研發人員。最近更有傳聞指，為了趕快推出產品，華為中介在富士康門外搶工人，工資更上升至9,000元人民幣。事實上，研發人員及員工能安心工作，才能做好出的產品。工資以外，工作環境也對員工很重要。Google、Facebook及Apple在美國的園區，也曾成為一時佳話。

華為也不甘後人，由一間深圳的小企，發展至跨國企業，更耗資100億元人民幣，在東莞松山湖溪流坡村建立約127公傾的園區。事實上園區可以鎮來形容，不是一般的園區。

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鎮內分12個區域，每個區的建設靈感來自區洲的一個小鎮，各區更以小電車來貫通。員工在富歐洲古典氣份的小鎮內上班，卻各種高新科技來打卡及工作，簡單的如無線自動打卡報到，以及人臉辨識開門。

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記者到訪當日，下著綿綿不斷的雨，園區內的人流較少，仍然感受到如「迪士尼樂園」般的園區的吸引力，以及在歐風濃厚的環境下，加快腦震盪的效率，更感受到園區內工作的華為員工，為何願意在園區內24小時也不想離開。

記者：梁巧恩

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