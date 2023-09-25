▲ 【追查JPEX案之3】JPEX App DAU數字反映苦主恐近萬 網頁82%流量來自香港

JPEX事件牽連甚廣，苦主數以千計，估計受害人主要集中在香港。App分析平台《App Annie》數據顯示，JPEX iOS及Google Play累計下載量超過11.5萬，在8月7日被證監會不點名批評後，JPEX iOS及Google Play日活躍用戶（Daily Active User，DAU）合共達9,500人，間接反映今次JPEX事件苦主規模。

網頁分析平台《Similarweb》，JPEX主網頁9月以來流量約30萬，超過82.3%來自香港。JPEX此前被證監會炮轟其利用KOL（關鍵意見領袖）向公眾積極推廣的手法存疑，數料顯示，JPEX網市●大部分社交媒體流量來自Youtube，佔約86.5%，其次是 WhatsApp（5.8%）及Facebook（3.8%）。

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吳傑莊：JPEX事件不影響港發展web3信心

上周本港電訊商陸續截斷用戶存取JPEX App，本報追蹤JPEX主網頁（jp-ex.io）的網域資料，發現其伺服器位於美國三藩市，由Namecheap託管，使用Cloudflare伺服器，本報曾向兩公司查詢會否下架網站，但未獲回覆。

JPEX報案人數及金額節節上升，立法會議員吳傑莊表示，已聯同苦主開會商討下一步行動，目前繼續為受影響人士取得法律意見，冀協助他們索償及討回損失。吳傑莊稱，目前苦主可以做的事不多，期望警方盡快鎖定涉嫌詐騙的資金，方便苦主日後展開追討。

吳傑莊認為，JPEX事件不會影響香港發展web3根本性信心，坊間或會混淆加密貨幣與web3，尤其今次事件涉及疑似詐騙，但Web 3不等同加密貨幣， 前者包括許多技術產業，早前區塊鏈巨企Polygon Labs便曾來港視察。

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