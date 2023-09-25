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【追查JPEX案之2】KOL陳怡找換店一度營運再停業　暗示可入金JPEX

股市 09:56 2023/09/25

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【追查JPEX案之2】KOL陳怡找換店一度營運再停業　暗示可入金JPEX

警方逮捕多位JPEX涉案人士，當中不乏開設加密貨幣找換店的KOL（關鍵意見領袖），包括陳怡（陳穎怡）及林作等。 陳怡獲保釋後，旗下加密貨幣找換店CYOTC上周曾聲稱繼續營業，甚至可以不限平台兌換USDT（泰達幣），暗示可入金至JPEX，然而，上周五（22日）突然宣布暫停營業，直至另行通知。

多間上周遭警方調查的加密幣找換店停業，不過，記者上周四（21日）以顧客身份，向陳怡旗下CYOTC查詢出入金服務，對方回應指仍可預約到門店不限平台兌換USDT，但強調「不推廣任何加密貨幣平台」。 被追問能否滙款至JPEX時，CYOTC重申，服務「不限平台」。然而，上周五CYOTC再突然通知，稱會暫停營業。記者曾上門觀察，分店已無人應門，內部也漆黑一片。

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JPEX錢包流出大量USDT 專家：調查時間愈久愈不利

大量JPEX關連找換店暫停服務，但區塊鏈追蹤平台《Arkham Intelligence》顯示，9月14日至23日期間，JPEX淨流入價值667萬美元（5,202.6萬港元）的加密貨幣，當中淨轉入78億JPEX自家代幣JPC（價值3,065萬美元），但淨轉出1,958萬USDT、121.24粒比特幣、668.83以太幣，疑用JPC充撑JPEX錢包價值，若不計及轉入JPC，JPEX錢包淨流出2,398萬美元（約1.87億港元）。

區塊鏈分析平台Bitrace發現，有JPEX地址在9月14日至21日期間，向7個地址轉出超過721萬USDT，認為資金流出屬「異常轉出 」。區塊鏈技術專家李思聰認為，調查時間愈久，平台就有更多時間及機會轉走資金，留意到JPEX疑似使用混幣器，過去一直流入大量外部加密貨幣，混淆外界分辦鏈上數據，令虛擬貨幣交易難被區分追蹤。

JPEX分紅方案未附智能合約作證

李思聰提到，一旦平台將加密資產跳鏈3至4次，將更難追究涉事加密貨幣，「如果平台用了加密資產買雲吞麵，平台拿走貨品後，你難有理論追討雲吞麵賣家手上加密資產」。李思聰提醒，受害人不要相信坊間其他收取高額手續費的取款渠道，「這些好大機會是二次詐騙」，而且JPEX《DAO持份者分紅方案》未有附上智能合約，單純是口頭上兩年後會有分紅，可信性不高。

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