▲ 【追查JPEX案之1】JPEX疑環球無牌 美加澳否認曾發虛幣交易許可 專家料有方法鎖定海外資金

加密貨幣交易所JPEX風波未止，即使被香港警方及證監會連番狙擊，JPEX平台企硬繼續經營。本報進一步追查，JPEX宣稱所取得的澳洲、美國及加拿大牌照，事實上並非加密貨幣交易許可證。

分析認為，JPEX涉及跨地域犯罪的話，需要國際執法部門協作，目前許多海外監管機構都有區塊鏈黑名單，可以追蹤和鎖定資金流向和相關錢包。

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加拿大FINTRAC：註冊為MSB不構成認可

JPEX集團自稱營運總部設於杜拜，公司在加拿大、美國及澳洲持有虛擬貨幣平台相關牌照，強調「JPEX已經獲取相關牌照，是獲得加拿大FINTRAC（金融交易和報告分析中心）認可的虛擬貨幣平台」。然而，加拿大FINTRAC回應本報查詢時稱，註冊為貨幣服務企業（MSB）並不權成對該等企業認可。

加拿大FINTRAC提到，當局不會頒發監管許可證，MSA監管牌照主要由加拿大證券管理局（CSA）處理，並補充當局不會披露單一實體的合規行動信息。本報翻查CSA加密資產交易平台監管沙盒名單，未見JPEX名字。

美國FinCEN否認負責頒發牌照

JPEX更以「美國FinCEN（金融犯罪執法局）認可的專業虛擬貨幣平台」自居，本報向FinCEN查詢有否對JPEX展開調查，當局表示不會對特定公司發表評論，但FinCEN澄清，當局不會頒發牌照，也無獲賦權發放全國牌照。

FinCEN指出，美國《銀行保密法》（BSA）對符合MSB定義的企業有多項要求，其中一項要求是MSB企業須在FinCEN註冊，而MSB名單只列出了註冊人所提供的信息，並不會構成推薦、證明合法性及認可。

澳洲ASIC：不時根據國際協議向海外監管機構提供協助

此外，JPEX在列出「持有的虛擬貨幣平台相關牌照」時，提到已獲澳洲證券與投資委員會（ASIC）頒發營運執照。ASIC回覆查詢時指，註冊僅表示該等公司作為澳洲實體存在，與容許提供金融產品服務的牌照不同。據了解，如果在澳洲提供加密貨幣交易的話，須取得澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）DCE（數碼貨幣交易服務提供商）牌照，目前名單未見JPEX蹤影。

目前JPEX核心公司之一「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」已向ASIC申請自願撤銷註冊，惹來捲款憂慮。ASIC回覆查詢時稱，無法評論是否正在調查該實體，但一般而言，ASIC會不時根據國際協議向外國監管機構提供協助。

律師：區塊鏈可鎖定資金

JPEX企業身影出現在全球各地，區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華提到，海外執法部門大多設有區塊鏈黑名單，一旦錢包或資金涉及罪案，當局可追蹤鎖定資金錢包，「好似釘契一樣」，雖然加密貨幣具有匿名性，「但你身處地球，你要清算虛擬資產先用得到」。

朱喬華提到，雖然JPEX澳洲公司正申請撤銷註冊，但受害人可以盡快透過律師等方式在澳洲報案，盡快凍結相關公司背後銀行戶口，方便日後潛在追討行動。

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