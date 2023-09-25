【分析】iFast溫鋼城指港股將迎來反彈　短線阻力位在甚麼水平？

市場上周曾傳出，中證監有意放寬外資對A股企業持股比例的規定，iFast Global Markets副總裁溫鋼城坦言，對港股是否好消息仍是未知之數，因當日消息公布後，滬深股通錄得淨流入，反而港股通則出現走資，市場欠缺新資金支持。大市升勢能否持續，關鍵視乎外資本周部署，短期阻力位會在18900點水平。

配置可採取槓鈴策略

他指出，港股累計調整不少，上周有反彈其實屬預期之內，升勢能否持續，關鍵視乎外資資金本周部署，短期阻力位會在18900點水平，料10月仍有可能迎來一波反彈。

板塊配置方面，他建議投資者可繼續採取槓鈴策略（Barbell strategy），主力吼緊5大板塊，包括屬增長型的科技股及電動車股份，屬高息股的中資電訊股和能源類股份，以及受惠國慶黃金周概念的旅遊消閒股。

高息股及旅遊消費可吼

溫鋼城指出，投資者現時較希望將資金泊岸高息股，當中中海油 （00883） 息率仍高達9厘，具一定吸引力。另外，中移動 （00941） 經過一輪升浪後，股息率回落至接近7厘，但勝在業務穩定，可候低吸納。

他又提到，今年是疫情後首個國慶長假期，以往相關概念股在假期前均會有升浪，今年澳門有新酒店落成，料大型濠賭銀河娛樂 （00027） 有機會被短炒，同樣受惠旅遊概念的攜程 （09933） 也可以留意。

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編輯：葉志偉