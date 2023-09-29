【JPEX案】一文看清JPEX事態發展　警方：拘捕「比較核心人士」、JPEX結束DAO公投

▲ 【JPEX案】無牌虛幣交易所JPEX遭連番狙擊仍企硬經營 一文看清事態發展

無牌經營的加密貨幣交易所JPEX自9月13日起被證監會點名警告後，警方介入調查並拘捕多名涉及協助JPEX吸客的網紅。截至9月29日，警方收到逾2400宗JPEX相關報案，報案苦主涉及金額逾15億元，被捕人士增至18人，其中兩人由澳門司警拘捕。JPEX案中，被捕網紅包括林作、「陳怡」陳穎怡、「朱公子」朱家輝、「湘湘」等多涉及JPEX場外兌換店運作，警方最新指，周二（26日）起拘捕的4人屬於「比較核心」的人員。

事件惹起全港以至海外多方關注，但JPEX仍然企硬經營，而其提出聲稱綑綁兩年可足額回購的「DAO持份者分紅方案」公投亦已於9月28日結束，待公布結果。本文綜合JPEX案近日最新發展：

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