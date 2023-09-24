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【外圍一周前瞻】聚焦美國PCE數據　料核心PCE升幅回落至3.9%

股市 22:53 2023/09/24

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美國上周完成今年第六次議息，雖然維持利率不變，但同時上調明年及2025年的預測，利率「更高且更久」（higher for longer）的趨勢進一步確立，本周將公布被視作通脹重要指標的PCE（個人消費支出）物價指數，料核心通脹或會進一步回落。

市場料8月PCE物價指數按年升3.5%，較7月3.3%有所回升，但預期核心PCE按年升幅會由7月4.2%回落至3.9%。聯儲局最新預測今年PCE及核心PCE預期分別為3.3%及3.7%，若8月數字能夠符合預期，通脹年內餘下時間達標機會將大大提升。

雖然通脹呈回落趨勢，但聯儲局官員普遍認為降低通脹的戰爭仍未結束，尚有機會及空間加息。波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）現時對通脹能否可持續回到2% 的目標尚未有十足信心，就業增長仍保持上升趨勢，服務業通脹上升同樣令人擔憂。因此，她預計，利率可能必須保持在比之前預測更高、更長的水平上。

除PCE數據外，美國本周亦會公布多項房屋市場數據，亦會對通脹帶來啟示。此外，聯儲局官員古爾斯比、庫克、威廉斯及巴金等將在公開場合發言，有機會談及貨幣政策相關議題，儲局主席鮑威爾亦會主持關於教育工作者的市政廳會議。

本周外圍重點經濟數據
日期項目預測前值
9月25日9月達拉斯聯邦製造業企業活動指數-13-17.2
9月26日7月FHFA房價指數0.4%0.3$
7月標普20城市房價指數（按月）0.65%0.92%
8月新屋銷售69.9萬間71.4萬間
9月經濟諮詢委員會消費者信心105.5106.1
9月聯準會里奇蒙分行製造業指數-7-7
9月27日上周MBA貸款申請指數-5.40%
8月耐用品訂單初值-0.50%-5.20%
9月28日第二季GDP終值（按季）2.2
%		2.1%
第二季個人消費終值1.7%1.7%
8月成屋待完成銷售（按月）-1%0.9%
9月堪薩斯城聯邦製造業企業活動指數-20
首次申請失業救濟金人數21.5萬20.1萬
連續申請失業救濟金人數167.5萬166.2萬
9月29日8月批發存貨初值（按月）-0.2%-0.2%
8月零售庫存（按月）0.5%0.3%
8月個人收入（按月）0.4%0.2%
8月個人支出（按月）0.4%0.8%
8月PCE物價指數（按年）3.5%3.3%
8月核心PCE（按年）3.9%4.2%
9月MNI芝加哥採購經理人指數47.548.7
9月密歇根大學市場氣氛終值67.767.7

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 新屋銷售 美國聯儲局 通脹 耐用品訂單 鮑威爾 議息
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