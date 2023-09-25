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【分析】法巴徐啟敏看好中港股市前景　那兩類股份值得低吸？

股市 08:00 2023/09/25

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港股上周曾低見8月低位，幸上周五（22日）反彈後，重上萬八關，法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏認為，現時有兩大因素困擾港股，當中包括內地政策比預期少，力度亦未有預期般大。但中長綫仍會看好中港股市，看好高息股及受惠國慶長假期的旅遊類股份

料年底前再減存款準備金率

雖然美國再次跳過加息，但聯儲局指標顯示，11月或年內仍有加息機會，徐啟敏認為，高息環境或導致息口敏感類股份，如本地地產股和科技股表現疲弱。但中長綫仍會看好中港股市。

「始終中央提倡推動經濟增長，和提振就業環保，料可望維持5%的國內生產總值（GDP）增長，預期第四季和明年上半年將有正面政策會推出。預期內地年底前有機會再減存款準備金，有利中港股市。」

內地周五（29日）將開始中秋及國慶長假期，徐啟敏指，今年年初開關後，國內旅遊人數已高於疫情前，惟因簽證問題，長途客數字卻遠比疫情時低，隨著近期重啟旅行團，會有利旅遊相關股份或有利相關股份。

內銀股非高息股首選

對於資金近期部署高息股，他認為聯儲局加息接近尾聲，最多會再加一次，縱使明年首季未必減息，但息口已經見頂，股份如果有7厘至8厘的股息率，值搏率則更高。當中看好國際銀行股，指環球雖然息口接近見頂，但銀行業務穩建，配合7至8厘的高息率，部分國際銀行更有進行回購，有利股東回報。此外，又看好電訊行業前景，指板塊派息吸引，業務基本面穩建，前景亮麗。

內銀股雖然同樣高息，徐啟敏分析，銀行股每年派息均未見「手軟」，內地房地產雖然未完全解決，但由於內銀業務分散，相信房地產問題難形成結構性風險，惟相比電訊股及國際銀行股，則未必是高息股首選。

港股 經濟 股票 加息 美國聯儲局
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