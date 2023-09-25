【恒大危機】中國恒大突披露主要附屬遭立案調查　不能發新票據　股價跌近兩成

▲ 【恒大危機】中國恒大境外債重組突生變卦 旗下恒大地產遭立案調查 拖累母企不符發新票據資格

負債達2.39萬億元人民幣的中國恒大 （03333） 繼周五（22日）公告，因銷售情況不如預期，取消原訂本周舉行的境外債務重組協議，中國恒大周日再公布，目前旗下主要附屬公司「恒大地產集團」正在被立案調查，目前情況無法滿足新票據的發行資格，意味恒大此前提出的境外債務重組議案或遭滑鐵路。

中國恒大今早股價跌約兩成，新報0.445元，即市成交5850萬元，最新市值59億元。

中國恒大於8月公布未刊發財報後獲准復牌，並曾宣稱於8月底舉行境外債權協議安排會議，其後押後至9月25、26日舉行，惟公司再次臨陣取消。

中國恒大在周日公告指，在建議重組下計劃發行的各項新票據，須根據情況遵守中證監的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和發改委的《企業中長期外債審核登記管理辦法》，而公司須證明其符合相關規定，現時恒大地產集團正被立案調查，集團現時無法滿足新票據的發行資格。

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編輯：李哲毅