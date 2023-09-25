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英通脹頑固 超市旗下時裝廉牌推百元輕婚紗

環球經濟金融 08:05 2023/09/25

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英國上月通脹數據意外回落，但仍遠高於英倫銀行2%的目標。連鎖超市Sainsbury's旗下平價時裝品牌TU早前推出輕婚紗系列，其中一款主打輕婚紗僅售22英鎊（約210港元）。

英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍【下一頁】

婚禮策劃服務網站Bridebook的數據顯示，今年英國婚禮的平均開支為1.9萬英鎊（約18.2萬港元），其中禮服開支平均就佔1,500英鎊（約1.4萬港元）。

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今年婚禮的平均開支，較2022年同類調查中的1.67萬英鎊（約16萬港元）增加近13.8%。

TU近期推出的婚禮系列款式較簡約，但價錢均低於英鎊三位數。其中一件V領剪裁無袖輕婚紗僅售22英鎊，款式較簡約。

另一款吊帶修腰開衩款白色緞面輕婚紗，售價則為50英鎊（約480港元）。

英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩【下一頁】

TU的新郎系列則有3款西裝，其中一款灰色人字紋西裝外套售價為60英鎊（約575港元），同款西裝褲則售28英鎊（約268港元）。

 

TU也有出售配飾，包括一條領呔有半價優惠僅售2.5英鎊（約24港元），而黑色真皮皮鞋一雙售價為32英鎊（約306港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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